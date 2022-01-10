В Раде самые длинные "зимние каникулы" за последние 10 лет

В этом году количество времени, в течение которого Верховная Рада находится в режиме без пленарных заседаний, рекордное за последние 10 лет, сообщает Комитет избирателей Украины.

Последнее пленарное заседание ВР было проведено 17 декабря 2021 года. Следующее заседание парламента состоится 25 января 2022 года, то есть нардепы будут отдыхать 38 дней.

Для сравнения: продолжительность времени без пленарных заседаний в зимний период в ВР VIII созыва была ниже. В период 1-й сессии (2014-2015 гг.) ВР VIII созыва народные депутаты не имели пленарных заседаний с 29 декабря по 12 января, 3-й сессии – с 26 декабря по 25 января, 5-й сессии – с 24 декабря по 16 января, 7-я сессия - с 23 декабря по 15 января, 9-я сессия - с 22 декабря по 14 января.

Депутаты ВР VII созыва тоже отдыхали меньше. За время 1-й сессии (2012-2013 гг.) не было заседаний с 26 декабря по 10 января, 3-я сессия - с 21 декабря по 14 января.

“Впервые за последние 10 лет народные депутаты отдыхают в течение столь длительного времени. При этом у Верховной Рады хватает долгов, которые не были закрыты в прошлом году. Например, народные депутаты, несмотря на обещания, не успели погасить долги перед шахтерами, приняв соответствующий законопроект к концу года только в первом чтении” , - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Он добавил, что традиционно календарный план работы Верховной Рады принимается с учетом отпускных потребностей народных депутатов. Однако в этом году продолжительность отдыха рекордно высока.

Отмечается, что предварительно количество времени без пленарных заседаний должно быть ниже. Так, согласно первой редакции Календарного плана, принятой в июле, неделю с 11 по 14 января планировалось отвести именно для работы на пленарных заседаниях.

Однако в декабре народные депутаты внесли изменения в Постановление, назначив на это время вместо пленарных заседаний неделю работы с избирателями (в пояснительной записке обоснованием такого шага была названа необходимость проведения работы с избирателями в январе 2022 года).