Суд запретил ТМ "Цитрус": компания должна остановить продажи

Крупной сети магазинов электроники в судебном порядке запретили использовать торговую марку "Цитрус". Торговля под этим брендом должна прекратиться. Более того, сайт и домен компании должны быть временно заблокированы – до момента, когда суд вынесет финальное решение в деле "Цитруса", сообщает Обозреватель.

Такой вердикт вынес Хозяйственный суд Киева 4 января. Речь идет о запрете использования торговой марки в таких случаях:

как знак для товаров (в т.ч. нанесение на упаковки, этикетки и т.д.), которые собираются хранить, продавать в розницу или оптом, экспортировать или импортировать;

при предоставлении любых услуг;

при представлении продуктов через средства коммуникации с целью розничной продажи;

в доменном имени;

при размещения в сети интернет на веб-страницах и на веб-сайтах информации, которая позволяет покупателям изучать, покупать и заказывать товары.

Торговую марку "Цитрус" запретили использовать. Источник: Скриншот из Госреестра судебных решений

"Согласно вердикту судей, сайт и домен компании должен быть заблокирован до решения спора по существу. Розничная сеть компании обязана прекратить торговлю под торговой маркой "Цитрус" , – объяснил политик и бизнесмен из Днепра Геннадий Корбан.

Он также напомнил об истории конфликта вокруг "Цитруса". По словам Корбана, еще летом 2020 года один из управлявших партнеров компании "Цитрус", Григорий Топал решил избавиться от своего партнера по бизнесу Дмитрия Зинченко.

"[Решил избавиться] рейдерским путем, лишив его права собственности на половину корпоративных прав группы компаний "Цитрус". При этом торговая марка оставалась в собственности обоих партнеров" , – отметил Корбан.

О рейдерском захвате компании Зинченко впервые заявил 9 июля:

"Налицо факт рейдерского захвата управления компании со стороны ее второго собственника, Топала Григория Иордановича. Мы будем разбираться в правовом поле, на основании чего происходит рейдерский захват" , – сказал он в видеообращении.

В итоге Топал до сих пор единолично продолжает операционную деятельность компании. При этом стало известно, что он злоупотребляет своей властью в компании,"оптимизируя" налоговые платежи и занижая таможенные сборы.

Например, летом 2021 года сообщалось, что технику для компании "Цитрус" завозили в Украину через 60 подставных "ФОПов" по заниженным ценам, в результате чего налогов не уплачено на 13,3 млн грн. По факту было заведено дело, но следователь закрыл его, опираясь только на показания менеджмента компании.

К слову, еще 12 октября 2021 года Хозяйственный суд Одесской области вынес решение о признании 1 млрд грн задолженности компании

"Цитрус" перед третьими лицами. "Это свидетельствует о том, что корпоративный конфликт продолжается. И в нем рано или поздно будет поставлена точка и восстановлена справедливость" , – уверен Корбан.