В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса

Ученые Хельсинского университета создали молекулу, которая способна защищать от заражения коронавирусом. "Биологическая маска", применяемая с помощью назального спрея, может защитить от COVID на несколько часов, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Созданная учеными новая молекула TriSb92, согласно проведенным опытам, защищает от заражения коронавирусом, по крайней мере, в течение восьми часов даже в ситуациях высокого риска инфицирования. В отличие от защиты, обеспечиваемой вакцинами, эффект от молекулы начинается сразу после ее применения" , - говорится в сообщении.

Автор работы Анна Мякеля заявила, что исследования спрея с молекулой проводились на мышах. Те из них, кто получал вещество, не заболевали COVID-19, остальные же - заражались.

Принцип действия молекулы основан на блокировке белка на поверхности вирусной частицы.

В исследовании говорится, что молекула TriSb92 может быть эффективна против разных штаммов коронавируса. Использовать молекулу предлагает вместе с другими средствами от COVID.