Twitter тестирует функцию видеореакции

Twitter начал тестирование новой и полезной функции. Уже вскоре пользователи платформы смогут оставлять собственные видеореакции на публикации, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Некоторые пользователи и сотрудники издания The Verge обеспокоены тем, что твиты с реакциями в будущем могут использовать для преследования. В конце концов, Twitter сказал, что для него безопасность людей является приоритетом.

Tweet reaction videos can now start on Twitter!



Testing on iOS: when you tap the Retweet icon, choose “Quote Tweet with reaction” to create and customize your very own Tweet Take –– a reaction video (or photo) with the Tweet embedded. pic.twitter.com/1E30F8rKYh — Twitter Support (@TwitterSupport) January 6, 2022

"Хотя мы не ожидаем, что новая функция будет использоваться в ущерб, мы будем внимательно следить за использованием продукта и гарантировать, что любые злоупотребления будут рассматриваться в соответствии с правилами Twitter", - заявила представительница компании Вивиана Виволл.

Как будет работать новая функция

В настоящее время она доступен для ограниченного круга пользователей iOS.

В меню ретвита будет кнопка "Цитировать твит с реакцией". После нажатия можно будет сделать фото или же видео. Также можно выбрать медиаконтент из собственной галереи.