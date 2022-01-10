Twitter тестирует функцию видеореакции
Twitter начал тестирование новой и полезной функции. Уже вскоре пользователи платформы смогут оставлять собственные видеореакции на публикации, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
Некоторые пользователи и сотрудники издания The Verge обеспокоены тем, что твиты с реакциями в будущем могут использовать для преследования. В конце концов, Twitter сказал, что для него безопасность людей является приоритетом.
"Хотя мы не ожидаем, что новая функция будет использоваться в ущерб, мы будем внимательно следить за использованием продукта и гарантировать, что любые злоупотребления будут рассматриваться в соответствии с правилами Twitter", - заявила представительница компании Вивиана Виволл.
Как будет работать новая функция
В настоящее время она доступен для ограниченного круга пользователей iOS.
В меню ретвита будет кнопка "Цитировать твит с реакцией". После нажатия можно будет сделать фото или же видео. Также можно выбрать медиаконтент из собственной галереи.