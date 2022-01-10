В Украине развернут 800 бригад для вакцинации в селах

Министерство здравоохранения планирует поощрять вакцинацию жителей сел. Для этого будет организована работа около 800 мобильных бригад. Об этом шла речь во время совещания с участием президента Владимира Зеленского.

В частности, во время совещания было акцентировано внимание на необходимости поощрения сельского населения к вакцинации.

Минздрав планирует организовать работу около 800 мобильных бригад, которые будут передвигаться по селам для обеспечения доступности прививки для местного населения.

Кроме того, участники совещания обсудили комплекс мер по повышению заработных плат медицинским работникам. Президент сделал акцент на необходимости организации горячей линии для медиков и контроля со стороны Минздрава по вопросам зарплат в регионах.