Стефанчук не получал уведомления о вручении подозрения Порошенко
Сопредседатель фракции Евросолидарность Ирина Геращенко обнародовала официальный ответ главы Верховной Рады Руслана Стефанчука на запрос о подозрении экс-президенту Украины Петру Порошенко, сообщает Новое время.
"В конце декабря мы обратились к главе ВР Руслану Стефанчуку с запросом, получал ли он официальную информацию о якобы вручении „подозрения“ пятому президенту Украины. Уважаемый господин спикер проинформировал нас с Артуром Герасимовым, что ничего подобного не получал", — сказала Геращенко.
По ее словам, в тот же день Офис генпрокурора и ГБР «издали лживую информацию», что прокуратура еще 20 декабря отправила в парламент соответствующее письмо.
"И вот есть официальный ответ от главы ВР, который по состоянию на 29 декабря никаких сообщений от репрессивных органов не получал", — сказала она.
Геращенко обвинила правоохранителей во лжи.
"Лжецы. Фальсификаторы. Служки Банковой. Это я о ГПУ и ГБР. Господину главе спасибо за честный ответ", — сказала она.