Стефанчук не получал уведомления о вручении подозрения Порошенко

Сопредседатель фракции Евросолидарность Ирина Геращенко обнародовала официальный ответ главы Верховной Рады Руслана Стефанчука на запрос о подозрении экс-президенту Украины Петру Порошенко, сообщает Новое время.

"В конце декабря мы обратились к главе ВР Руслану Стефанчуку с запросом, получал ли он официальную информацию о якобы вручении „подозрения“ пятому президенту Украины. Уважаемый господин спикер проинформировал нас с Артуром Герасимовым, что ничего подобного не получал" , — сказала Геращенко.

По ее словам, в тот же день Офис генпрокурора и ГБР «издали лживую информацию», что прокуратура еще 20 декабря отправила в парламент соответствующее письмо.

"И вот есть официальный ответ от главы ВР, который по состоянию на 29 декабря никаких сообщений от репрессивных органов не получал" , — сказала она.

Геращенко обвинила правоохранителей во лжи.