На Сейшелах или в Киеве: Президент запутал всех старым фото

Президент Владимир Зеленский опубликовал в Instagram фото, которое подписал как рабочее с Банковой. При этом оно оказалось старым, а ведь параллельно главу государства заподозрили в отлете в теплые края, сообщает Сегодня.

С чего все началось

Накануне в Facebook появились сообщения, что Зеленский с супругой и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком якобы отправились на курорт. Даже появилась информация, что они улетели на Сейшелы, что в Индийском Океане.

Сегодня утром на странице президента в Instagram появилось фото с подписью:

"Понедельник. Утро. Банковая. Начинаем новую рабочую неделю в новом, 2022 году" .

Стоит отметить, что фото с селекторных совещаний в Офисе президента Зеленский обычно не выставляет в "инсту", но в этот раз, возможно, он решил развенчать слухи о его "сейшельском отпуске" .

Что не так с фото?

Дело в том, что президент опубликовал фото с одного из селекторных совещаний за 29 ноября прошлого года. Тогда на Банковой обсуждали улучшение эпидемической ситуации в Украине и противодействие новому штамму COVID-19 "Омикрон". Вот и фото оттуда.

А теперь сравните – стрелочками указаны абсолютно идентичное положение каких-то мелочей.

При этом в подтверждение "версии" президента о том, что он в Киеве, опубликовано сообщение, что сегодня на Банковой состоялось селекторное совещание, на котором президент поставил правительству задачу разработать программу выплаты 1 тыс. грн несовершеннолетним, которые вакцинировались от COVID-19.