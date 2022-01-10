В Польше зафиксировали первые смерти от "Омикрона"

В Польше подтверждены первые два летальных исхода от инфицирования людей штаммом коронавируса Омикрон. Об этом, ссылаясь на заявление спикера Минздрава Польши Войцеха Андрусевича в понедельник во время пресс-конференции, сообщает Укринформ.

"Омикрон тоже опасен. У нас есть, по крайней мере, два первых случая смерти лиц, инфицированных новой версией вируса – Омикроном. Речь идет о двух случаях в Малопольском воеводстве (Краков) у лиц старшего возраста – 92 и 85 лет, которые не были вакцинированы", – заявил Андрусевич.

По его словам, за последнюю неделю доля штамма Омикрон среди инфицированных коронавирусом в Польше выросла с 1-2,5% до 7-8%. По последним данным, в Польше выявлено 193 случая Омикрона, больше всего – в Поморском (Гданьск) и Мазовецком (Варшава) воеводствах.

В понедельник, 10 января, более 4,5 млн учащихся средних школ вернулись на стационарное обучение в польских школах. По словам спикера Минздрава, в течение трех недель праздничных каникул, а позже дистанционного обучения удалось ограничить очаги коронавируса в школах.

На сегодняшний день в Польше полностью вакцинированы 21,2 млн человек. Бустерную дозу приняли 7,5 млн поляков. В конце января бустерную дозу смогут получить дети 12-18 лет. На сегодняшний день в этой возрастной группе в Польше вакцинировались 1,1 млн детей. В группе 5-11 лет вакцинировано уже 286 тыс. детей.

За минувшие сутки в Польше зафиксировано более 7,7 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, умерли 19 человек. Общее количество умерших от COVID-19 в Польше составляет около 100 тысяч.