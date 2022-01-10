В Pfizer готовят вакцину специально под "Омикрон"

Вакцину Pfizer специально под штамм "Омикрон" сделают до весны текущего года, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла.

"Эта вакцина будет готова в марте" , — сказал гендиректор Pfize, добавив, что компания уже начала производство первых доз.

Бурла отметил, что эта вакцина будет эффективна не только от "Омикрона", но и от других штаммов коронавируса. Он не знает, каким именно образом правительства будут использовать данную вакцину, но компания Pfizer готова поставить препарат в случае необходимости.

"Надеюсь, что мы достигнем чего-то, что будет иметь гораздо лучшую защиту, особенно от инфекций" , — добавил Бурла.

В настоящее время исследования показывают, что вакцина Pfizer лишь примерно на 10% эффективна в предотвращении симптоматическом заболевании при заражении "Омикроном" через 20 недель после второй прививки. Однако она все еще обеспечивает неплохую защиту от тяжелого течения болезни.