Лоукостеры массово отменили рейсы из Украины: список
Лоукостеры Ryanair и Wizz Air в декабре объявили о временном прекращении десятков рейсов в Украине. На зимний сезон они оставили 103 активных маршрута из нашего государства. У Ryanair этот показатель составляет 55 маршрутов, у Wizz Air – 48, сообщает Обозреватель.
Первый зимой выполняет 31 маршрут из Киева, 15 маршрутов из Львова, а также 9 маршрутов из Одессы. Всего маршрутная сеть из аэропортов Украины включает 81 направление из нашей страны (Киев, Львов, Одесса, Харьков и Херсон).
При этом число активных маршрутов на данный момент составляет 55. Или же 68% от общего количества направлений.
Число маршрутов всего/число активных маршрутов в Украине:
- Киев: 36/31;
- Львов: 23/15;
- Одесса: 14/9;
- Харьков: 6/0;
- Херсон: 2/0;
- Всего: 81/55;
Wizz Air
Венгерский Wizz Air – самый крупный среди всех лоукостеров на авиарынке Украины. Он включает в целом 119 маршрутов (выполняются или запуск ожидается). На данный момент лоукостер выполняет полеты по 48 маршрутам из столицы, Львова и Харькова. При этом рейсы из Одессы и Запорожья приостановлены (за исключением единичных перелетов на праздничный период).
Число маршрутов всего/число активных маршрутов в Украине:
- Киев: 52/30;
- Львов: 33/10;
- Харьков: 14/8;
- Одесса: 14/0;
- Запорожье: 6/0;
- Всего: 119/48.
Напомним, в список отмененных рейсов Ryanair вошли:
- Киев – Быдгощ (с 10 по 31 января);
- Киев – Мальта (с 10 по 31 января);
- Львов – Бари (с 10 по 31 января);
- Львов – Палермо (с 10 по 31 января);
- Львов – Пиза (с 10 по 31 января);
- Львов – Турин (с 10 по 31 января);
- Львов – Манчестер (с 10 по 31 января);
- Львов – Братислава (с 10 по 31 января);
- Харьков – Вильнюс (с 6 по 31 января);
- Харьков – Варшава (с 6 по 31 января);
- Харьков – Краков (с 6 по 31 января);
- Харьков – Познань (с 6 по 31 января);
- Харьков – Будапешт (с 6 по 31 января);
- Харьков – Милан (с 6 по 31 января);
- Одесса – Катовице (с 10 по 31 января);
- Одесса – Болонья (с 10 по 31 января);
- Одесса – Барселона (с 10 по 31 января);
В список отмененных рейсов Wizz Air вошли:
- Харьков – Венеция;
- Запорожье – Будапешт (отменено после 10 января);
- Запорожье – Дортмунд;
- Запорожье – Милан;
- Одесса – Болонья;
- Одесса – Гданьск;
- Одесса – Катовице;
- Киев – Ганновер;
- Львов – Верона;
- Львов – Щецин.