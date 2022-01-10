Лоукостеры массово отменили рейсы из Украины: список

Лоукостеры Ryanair и Wizz Air в декабре объявили о временном прекращении десятков рейсов в Украине. На зимний сезон они оставили 103 активных маршрута из нашего государства. У Ryanair этот показатель составляет 55 маршрутов, у Wizz Air – 48, сообщает Обозреватель.

Первый зимой выполняет 31 маршрут из Киева, 15 маршрутов из Львова, а также 9 маршрутов из Одессы. Всего маршрутная сеть из аэропортов Украины включает 81 направление из нашей страны (Киев, Львов, Одесса, Харьков и Херсон).

При этом число активных маршрутов на данный момент составляет 55. Или же 68% от общего количества направлений.

Число маршрутов всего/число активных маршрутов в Украине:

Киев: 36/31;

Львов: 23/15;

Одесса: 14/9;

Харьков: 6/0;

Херсон: 2/0;

Всего: 81/55;

Wizz Air

Венгерский Wizz Air – самый крупный среди всех лоукостеров на авиарынке Украины. Он включает в целом 119 маршрутов (выполняются или запуск ожидается). На данный момент лоукостер выполняет полеты по 48 маршрутам из столицы, Львова и Харькова. При этом рейсы из Одессы и Запорожья приостановлены (за исключением единичных перелетов на праздничный период).

Число маршрутов всего/число активных маршрутов в Украине:

Киев: 52/30;

Львов: 33/10;

Харьков: 14/8;

Одесса: 14/0;

Запорожье: 6/0;

Всего: 119/48.

Напомним, в список отмененных рейсов Ryanair вошли:

Киев – Быдгощ (с 10 по 31 января);

Киев – Мальта (с 10 по 31 января);

Львов – Бари (с 10 по 31 января);

Львов – Палермо (с 10 по 31 января);

Львов – Пиза (с 10 по 31 января);

Львов – Турин (с 10 по 31 января);

Львов – Манчестер (с 10 по 31 января);

Львов – Братислава (с 10 по 31 января);

Харьков – Вильнюс (с 6 по 31 января);

Харьков – Варшава (с 6 по 31 января);

Харьков – Краков (с 6 по 31 января);

Харьков – Познань (с 6 по 31 января);

Харьков – Будапешт (с 6 по 31 января);

Харьков – Милан (с 6 по 31 января);

Одесса – Катовице (с 10 по 31 января);

Одесса – Болонья (с 10 по 31 января);

Одесса – Барселона (с 10 по 31 января);

В список отмененных рейсов Wizz Air вошли: