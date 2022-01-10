Фермерам раздали сотни гектаров радиоактивно загрязненных земель

Поселковый совет на Житомирщине незаконно раздал частным фермерским хозяйствам более 2100 га радиоактивно загрязненных земель. Прокуратура требует вернуть участки из незаконного пользования, сообщает Журнал Житомира.

"Установлено, что Народичским поселковым советом в течение 2020-2021 годов принят ряд неправомерных решений о передаче в пользование девяти сельскохозяйственным организациям и фермерским хозяйствам значительный массив земель стоимостью 405 млн грн", - информирует Житомирская областная прокуратура.

В ведомстве пояснили, что незаконность решения заключается в том, что поселковый совет превысил свои полномочия.

"Землями такой категории распоряжается Кабинет Министров Украины, а не территориальные громады. Кроме этого, на радиоактивно загрязненные земли законодатель ввел ограничения по использованию для ведения сельскохозяйственного производства", - добавили в прокуратуре.

Прокуроры Житомирской областной прокуратуры заявили иски к Народичскому поселковому совету и частным субъектам хозяйствования относительно возврата ими из незаконного пользования радиоактивно загрязненных земель.

﻿Депутаты Житомирского облсовета обратились к Верховной Раде и правительству о необходимости проведения за счет госбюджета комплексной проверки радиоактивно загрязненных земель на соответствие их использования под сельскохозяйственные угодья.