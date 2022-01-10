Морозно, пасмурно и местами снежно: прогноз погоды на 11 января

В Украину после установившейся в последние дни мягкой погоды идет значительное похолодание. Температура ночью опустится до -7°С, днем – до -6°С. Из осадков возможен снег. Также практически по всей территории будет пасмурная погода﻿.

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Итак, во вторник, 11 января, во всех западных, центральных, северных, а также в Харьковской и Николаевской областях ожидается температура от -6°С до -1°С днем и от -7°С на севере до -1°С в отдельных областях ночью. В большинстве восточных же и южных областей, а также в Крыму будет потеплее – там обещают от -1°С до 1°С днем и от -4°С до 1°С ночью.

Из осадков 11 января ожидается небольшой снег местами на востоке, в центре, а также на севере страны. Во всех центральных, северных областях и в Крыму средняя скорость ветра будет около 14-25 км/час в среднем, на полуострове местами возможны шквалы до 32 км/час. Во всех восточных, а также западных областях ветер будет поменьше – на уровне 11-18 км/час в среднем, в Харьковской области – до 22 км/час. И самый сильный ветер ожидается на юге страны – до 22-29 км/час в среднем, в Одесской области возможны шквалы до 32 км/час.

Укргидрометцентр предупреждает, что 11 января на дорогах страны, кроме южной части, ожидается гололедица (I уровень опасности, желтый).

В столице Украины, Киеве﻿, 11 января ожидается от -9°С до -4°С в течении дня, ветер 14-22 км/час и снег.