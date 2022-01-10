В АрселорМиттал Кривой Рог обратились к правительствам США и Германии

Банковские счета горно-металлургического комбината АрселорМиттал Кривой Рог остаются заблокированными из-за действий Офиса генпрокурора и постановления суда.﻿Поэтому выплата заработной платы работникам АМКР была произведена только благодаря помощи материнской компании ArcelorMittal, сообщает Новое время.

"По состоянию на 10 января банковские счета АМКР остаются заблокированными. Компания вместе с корпорацией ArcelorMittal ищет альтернативные возможности проводить критически важные транзакции, чтобы не останавливать производство и не допустить срыва поставок клиентам за рубежом и в Украине" , — сказано в сообщении АМКР.

В компании также заявили, что принимают все возможные юридические и дипломатические меры, чтобы разблокировать счета и вернуться к нормальному режиму работы.

В частности, для защиты своих интересов АМКР обратилась в суд. Об аресте счетов руководители предприятия сообщили зарубежным партнерам: правительствам Люксембурга, Германии, США, а также в Офис бизнес-омбудсмена и агентству UkraineInvest в Украине (т.н. инвестняня, — ред.).

"С помощью материнской компании заработную плату работникам АМКР выплатили 6 января, чтобы не допустить социального напряжения в городе. Счета будут оставаться заблокированными, пока суд не снимет с них арест. Надеемся, это произойдет в ближайшее время и система юстиции сработает эффективно, восстановив справедливость и защитив права крупнейшего иностранного инвестора в Украине" , — заявили в АМКР.

Кроме того, в компании прокомментировали информацию о том, что АМКР якобы платил меньше других компаний ренту за добычу руды (была опубликована Дмитрием Хорошуном, аналитикомConcorde Capital при участии компании EY в Facebook).

В АМКР заявили, что к концу 2018 года на лицевом счете компании числилась переплата по рентной плате в сумме 734 млн грн.

"Это произошло в связи с изменением методологии расчета рентной платы и подачи соответствующих уточняющих расчетов за предыдущие периоды. В соответствии с налоговым законодательством сумму переплаты компания использовала в 2019-ом и частично в 2020 году в уменьшение уплаты текущих налоговых обязательств по рентной плате и других налогов и сборов. Предприятие использовало бОльшую сумму переплаты в 2019 году, поэтому фактические платежи рентной платы оказались ниже, чем у других плательщиков отрасли, которые попали в сравнительную базу. При этом суммарная аналитика за более продолжительный период времени не будет показательной, поскольку нормы налогового законодательства относительно рентной платы часто менялись, равно как и общий порядок налоговых сумм с учетом значительной инфляции и девальвации гривны" , — заявили в АМКР.

5 января в ArcelorMittal Кривой Рог заявили об аресте прокуратурой всех счетов предприятия в рамках расследования относительно рентных платежей.

В свою очередь в прокуратуре заявили, что арестовывали лишь отдельные счета предприятия. В ведомстве добавили, что арест касался счетов, с которых якобы не производились отчисления по уплате налогов, сборов и других общеобязательных платежей, а также для выплаты заработной платы.

В АМКР же заявили, что зарплатный счет все же был заморожен, а правоохранительные органы «парализовали работу предприятия». На предприятии добавили, что заморозка счетов ставит под угрозу своевременную выплату зарплаты более 20 тыс. сотрудников.

АрселорМиттал Кривой Рог — крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.