Представитесь РФ заявил, что со стороны США "прозвучали угрозы"

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что во время переговоров с представителями США в Женеве с американской стороны прозвучали «определенные угрозы, как минимум, предупреждения», сообщает Новое время.

По словам Рябкова, представители РФ «объяснили коллегам», что не планируют нападать на Украину, а « все мероприятия по боевой подготовке осуществляются в пределах нашей территорий, нет оснований опасаться какого-то эскалационного сценария ».

Представитель МИД РФ назвал переговоры «сложными, долгими и конкретными». Он заявил, что США восприняли предложения России по «гарантиям безопасности» серьезно.

Рябков добавил, что Россия будет принимать решение о дальнейших шагах после переговоров в рамках Совета Россия — НАТО и переговоров с ОБСЕ:

«Главные вопросы подвешены, мы не видим, что с американской стороны есть понимание императивности их решения»,.