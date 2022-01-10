Казахские активисты сообщили подробности визита СБУ

Активисты оппозиционного движения Демократический выбор Казахстана Заманбек Тлеулиев и Елдос Насипбеков, которые проживают в Киеве, заявили, что сотрудники СБУ угрожали им депортацией из-за их участия в координации митингов в Казахстане, сообщает Новое время.

Тлеулиев и Насипбеков во время онлайн-брифинга рассказали, что занимались общественно политической деятельностью и призывали граждан Казахстана мирным путем сменить режим Назарбаева на протяжении нескольких лет. Сейчас они проживают в Киеве.

6 января, в день массовых расстрелов в Казахстане, к ним пришли сотрудники СБУ и угрожали депортацией. Тлеулиев заявлял, что сотрудники ведомства избили его.

"СБУ четко мне сказали, что ко мне пришли, потому что я координирую мирные митинги в Казахстане. Они четко сказали, что пришли меня депортировать. Они сказали это при свидетелях" , — заявил Тлеулиев.

Активист добавил, что только в присутствии адвокатов СБУ начали разговаривать с ним вежливо.

"А до этого были одни угрозы, что меня арестуют, что я преступник. Есть сообщения соседей, им хотели показать меня как террориста, сумасшедшего" , — сообщил он.

Второй активист Насипбеков также сообщил, что сотрудники СБУ пытались манипулировать и оказывали психологическое давление.

"Я разговаривал с сотрудниками СБУ и они угрожали мне. Если не будем разговаривать наедине, то завтра приедет наряд и депортирует меня в Казахстан. Сотрудники СБУ еще сказали, что если бы хотели, то задержали бы меня в подъезде без свидетелей и депортировали бы меня немедленно в Казахстан" , — рассказал он.

Насипбеков добавил, что СБУ запугивали его и говорили, что он должен прекратить свою оппозиционную деятельность на территории Казахстана, при этом активист отметил, что к нему не применяли силу.

"Сотрудники СБУ сказали, что я ничего не решаю и, если я хочу жить в безопасности и не стать жертвой депортации, я должен подписать соглашение о прекращении координации мирных митингов и озвучить это на видео, утверждая, что я попал в геополитическую игру, где я никакую роль не играю и могу стать жертвой. Я побоялся за свою жизнь и подписал соглашение о прекращении координации мирных митингов в Казахстане" , — сказал Насипбеков.

Об избиении и нападении казахские активисты сообщали 6 января. Тогда Тлеулиев записал видео, где показал выбитые зубы и сообщил о нападении.

В СБУ ответили, что сотрудники провели проверку из-за ситуации в стране, передает УП. В ведомстве заявили, что сотрудники вели себя вежливо и корректно, а также добавили, что никто из граждан Казахстана не задержан. При этом, по их словам, есть признаки незаконного пребывания казахов на территории Украины, поэтому были подготовлены соответствующие материалы для Государственной миграционной службы.