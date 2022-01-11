Верхняя одежда на зиму: что в тренде, а что устарело

Актуальная куртка на зиму 2022 – какая она? Как выбрать модель, которая идеально впишется в любой трендовый наряд, пишет Татьяна Турчаникова, РБК-Украина.

Актуальная куртка на зиму 2022 должна также соответствовать таким "требованиям": свободная, достаточно объемная, практичная, лаконичная, спокойного оттенка, без аляпистых принтов, яркого декора и других дизайнерских изысков.

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В тренде – объем и длина.

В тренде – лаконичные модели и свободный крой.

Чем меньше деталей, тем лучше.

Выбирайте практичную модель свободного кроя.

Мех на капюшоне, яркий кричащий цвет – "нет" в этом сезоне.

Обратите внимание на изделия спокойных тонов с минимальным декором.