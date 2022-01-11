Верхняя одежда на зиму: что в тренде, а что устарело

Актуальная куртка на зиму 2022 – какая она? Как выбрать модель, которая идеально впишется в любой трендовый наряд, пишет Татьяна Турчаникова, РБК-Украина.

Актуальная куртка на зиму 2022 должна также соответствовать таким "требованиям": свободная, достаточно объемная, практичная, лаконичная, спокойного оттенка, без аляпистых принтов, яркого декора и других дизайнерских изысков.

Верхняя одежда на зиму: что в тренде, что устарело

  • В тренде – объем и длина.

Давно устарело: стилист показала, какая верхняя одежда уже не в тренде в 2022

  • В тренде – лаконичные модели и свободный крой.

Давно устарело: стилист показала, какая верхняя одежда уже не в тренде в 2022

Давно устарело: стилист показала, какая верхняя одежда уже не в тренде в 2022
  • Чем меньше деталей, тем лучше.

Давно устарело: стилист показала, какая верхняя одежда уже не в тренде в 2022

  • Выбирайте практичную модель свободного кроя.
Давно устарело: стилист показала, какая верхняя одежда уже не в тренде в 2022
Давно устарело: стилист показала, какая верхняя одежда уже не в тренде в 2022
  • Мех на капюшоне, яркий кричащий цвет – "нет" в этом сезоне.

Давно устарело: стилист показала, какая верхняя одежда уже не в тренде в 2022

  • Обратите внимание на изделия спокойных тонов с минимальным декором.
Давно устарело: стилист показала, какая верхняя одежда уже не в тренде в 2022
Давно устарело: стилист показала, какая верхняя одежда уже не в тренде в 2022
Какая куртка в тренде зимой 2022 (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

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