Верхняя одежда на зиму: что в тренде, а что устарело
Актуальная куртка на зиму 2022 – какая она? Как выбрать модель, которая идеально впишется в любой трендовый наряд, пишет Татьяна Турчаникова, РБК-Украина.
Актуальная куртка на зиму 2022 должна также соответствовать таким "требованиям": свободная, достаточно объемная, практичная, лаконичная, спокойного оттенка, без аляпистых принтов, яркого декора и других дизайнерских изысков.
Верхняя одежда на зиму: что в тренде, что устарело
- В тренде – объем и длина.
- В тренде – лаконичные модели и свободный крой.
- Чем меньше деталей, тем лучше.
- Выбирайте практичную модель свободного кроя.
- Мех на капюшоне, яркий кричащий цвет – "нет" в этом сезоне.
- Обратите внимание на изделия спокойных тонов с минимальным декором.