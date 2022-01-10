Россия потребовала, чтобы Киев вел переговоры с "ЛДНР"

Россия надеется, что Киев начнет диалог с "ДНР" и "ЛНР"﻿. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам консультаций с американской стороной по так называемым гарантиям безопасности, сообщает Деловая столица.

"Я надеюсь, что ситуация в Украине изменится в двух аспектах: во-первых, правительство в Киеве начнет значимый диалог с населением Донецка и Луганска" , — сказал он.

Также Рябков потребовал от Украины соблюдать Минские соглашения, но не уточнил, будет ли исполнять их Россия.