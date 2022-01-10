Результаты переговоров США и России по "гарантиям безопасности"

Результаты переговоров США и России по "гарантиям безопасности"

Представители США и России в понедельник, 10 января, провели переговоры в Женеве по так называемым "гарантиям безопасности", предложенным российской стороной. Переговоры длились почти 8 часов, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

Что сказала российская сторона

После переговоров замминистра иностранных дел России Сергей Рябков провел брифинг для журналистов. Главные заявления:

  • Россия заявила США, что не планирует нападать на Украину;
  • Россия требует, чтобы НАТО отказалось от стран, вступивших в Альянс после 1997 года;
  • Россия хочет "железобетонных гарантий" того, что Украина и Грузия не окажутся в НАТО;
  • Россия не увидела прогресса в вопросе отказа НАТО от расширения на Восток.

Что сказала американская сторона

Представитель США на переговорах заместитель госсекретаря Венди Шерман также провела брифинг для журналистов после дискуссии с РФ в Женеве. Главные заявления:

  • США ждут отвода российских войск от границ Украины, поскольку это станет сигналом к деэскалации ситуации;
  • США готовы обсуждать с Россией размещение ракет и военные учения в Европе, но на условиях взаимности;
  • США верят в возможность прогресса, но для этого Россия должна начать деэскалацию;
  • США не позволят России закрывать двери НАТО для других стран;
  • США готовы ввести санкции против ключевых институтов России в случае нападения на Украину;
  • США продолжат консультации с союзниками и партнерами.

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