Результаты переговоров США и России по "гарантиям безопасности"
Представители США и России в понедельник, 10 января, провели переговоры в Женеве по так называемым "гарантиям безопасности", предложенным российской стороной. Переговоры длились почти 8 часов, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.
Что сказала российская сторона
После переговоров замминистра иностранных дел России Сергей Рябков провел брифинг для журналистов. Главные заявления:
- Россия заявила США, что не планирует нападать на Украину;
- Россия требует, чтобы НАТО отказалось от стран, вступивших в Альянс после 1997 года;
- Россия хочет "железобетонных гарантий" того, что Украина и Грузия не окажутся в НАТО;
- Россия не увидела прогресса в вопросе отказа НАТО от расширения на Восток.
Что сказала американская сторона
Представитель США на переговорах заместитель госсекретаря Венди Шерман также провела брифинг для журналистов после дискуссии с РФ в Женеве. Главные заявления:
- США ждут отвода российских войск от границ Украины, поскольку это станет сигналом к деэскалации ситуации;
- США готовы обсуждать с Россией размещение ракет и военные учения в Европе, но на условиях взаимности;
- США верят в возможность прогресса, но для этого Россия должна начать деэскалацию;
- США не позволят России закрывать двери НАТО для других стран;
- США готовы ввести санкции против ключевых институтов России в случае нападения на Украину;
- США продолжат консультации с союзниками и партнерами.