Результаты переговоров США и России по "гарантиям безопасности"

Представители США и России в понедельник, 10 января, провели переговоры в Женеве по так называемым "гарантиям безопасности", предложенным российской стороной. Переговоры длились почти 8 часов, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

Что сказала российская сторона

После переговоров замминистра иностранных дел России Сергей Рябков провел брифинг для журналистов. Главные заявления:

Россия заявила США, что не планирует нападать на Украину;

Россия требует, чтобы НАТО отказалось от стран, вступивших в Альянс после 1997 года;

Россия хочет "железобетонных гарантий" того, что Украина и Грузия не окажутся в НАТО;

Россия не увидела прогресса в вопросе отказа НАТО от расширения на Восток.

Что сказала американская сторона

Представитель США на переговорах заместитель госсекретаря Венди Шерман также провела брифинг для журналистов после дискуссии с РФ в Женеве. Главные заявления: