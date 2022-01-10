Львовянку оштрафовали за прогулы онлайн-обучения ее дочерью

Во Львове суд оштрафовал на 1700 грн 42-летнюю местную жительницу из-за того, что ее дочь прогуливала онлайн-обучение в школе, сообщает Zaxid.net.

Как указано в постановлении Железнодорожного районного суда, дочь Марианны В. учится в 6 классе львовской школы №67 По информации администрации учебного заведения, девочка систематически не посещала уроки, проводимые онлайн в системе ZOOM.

12 ноября 2021 года полиция составила протокол об административном нарушении на женщину из-за прогула уроков ее дочерью. А 29 декабря этот протокол рассмотрел суд.

В судебном постановлении не приводятся объяснения Марианны В., почему ее дочь не посещала онлайн-уроки.

Судья признала львовянку виновной в ненадлежащем воспитании дочери, в результате чего та пропускала обучение. Женщину оштрафовали на 1700 грн.

Женщину уже не впервые привлекают к ответственности по недосмотру ребенка. В апреле прошлого года она получила от суда предупреждение, потому что ее дочь 11 дней не ходила в школу. Кроме того, ребенок несколько раз убегал из дома. А в 2020 году женщину оштрафовали за то, что она распивала алкоголь в лесопосадке.