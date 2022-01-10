Турция обсудила с США урегулирование конфликта в Украине

Представитель президента Турции Ибрагим Калин провел телефонный разговор с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Стороны, в частности, обсудили вопросы урегулирования конфликта в Украине, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

"Во время телефонного разговора обсуждались политические и экономические отношения и развитие оборонного сотрудничества. В рамках глобальных и региональных вопросов состоялся обмен мнениями относительно конфликта в Украине, протестов в Казахстане, нормализации процесса с Арменией, событий в Афганистане, Боснии-Герцеговине и Эфиопии" , - рассказали в администрации президента Турции.

Калин также рассказал Салливану о готовности Турции содействовать всеми возможными способами дипломатическому урегулированию конфликта в Украине. В ходе разговора также была подчеркнута важность вклада Турции в защиту территориальной целостности Украины.

Напомним, в прошлом декабре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил стать посредником между РФ и Украиной.