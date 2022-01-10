В Одессе мать заплатила почти полмиллиона гривен алиментов

Одесская предпринимательница заплатила 450 тысяч гривен в качестве погашения задолженности по алиментам за своего ребенка — в противном случае она не смогла бы заниматься бизнесом, сообщает Думская.

Исполнительное производство по взысканию алиментов уже почти два года находится в Первом Малиновском отделе государственной исполнительной службы Одессы. Женщина должна была с мая 2010 года выплачивать 5 тыс. грн ежемесячно до совершеннолетия ребенка, но в какой-то момент перестала это делать.

Исполнитель наложил арест на имущество предпринимательницы, после чего она все же выплатила долг.