Леонид Куравлев попал в реанимацию

85-летний российский актер, звезда фильма "Иван Васильевич меняет профессию" Леонид Куравлев в понедельник, 10 января, попал в реанимацию. У артиста диагностировали пневмонию, сообщает Обозреватель.

Как пишет СМИ, актер находится в больнице уже несколько дней – c 5 января, однако сегодня его состояние ухудшилось и его перевели в реанимационное отделение. В настоящее время, медики оценивают состояние актера как тяжелое.

"Врачи его лечат от пневмонии. Тесты на коронавирус отрицательные" , – сказал сын Куравлева.

Сейчас, по информации журналистов от медиков, он находится на кислороде.