Белый дом "тихо" выделил 200 млн долларов на помощь Украине

Белый дом "тихо" выделил 200 млн долларов на помощь Украине

Администрация президента США санкционировала выделение средств на дополнительную военную помощь Украине. Выделение средств произошло в конце 2021 года без "лишнего шума", пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

По словам журналистки телеканала CNN Кайли Этвуд, такую информацию предоставили четыре знакомых с ситуацией источника.

"Администрация Байдена без лишнего шума санкционировала дополнительную помощь Украине в размере 200 миллионов долларов в конце декабря на фоне наращивания российских войск вдоль границ Украины", - рассказала Этвуд на странице в Twitter.

Напомним, накануне телеканал NBC сообщил, что США уже подготовили новый пакет военной помощи Украине.

Кроме того, по данным этого же телеканала, США готовы предоставить Украине ракеты класса Stinger.

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