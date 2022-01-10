Жена мэра Днепра застряла на острове с пингвинам
Жена городского головы Днепра Бориса Филатова Марина по пути в Антарктиду застряла на островах Марта и Магдалены возле берегов Чили, сообщает Главком.
Женщина, которая является профессиональной альпинисткой, не может добраться до Антарктиды из-за плохих погодных условий. Вылет на континент постоянно откладывается.
«Мы не скучаем и теряем время на краю земли», – написала Филатова в Instagram.
Марина Филатова обнародовала фотографии с пингвинами и другими птицами и животными, обитающими на островах.