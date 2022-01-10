Жена мэра Днепра застряла на острове с пингвинам

Жена городского головы Днепра Бориса Филатова Марина по пути в Антарктиду застряла на островах Марта и Магдалены возле берегов Чили, сообщает Главком.

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Женщина, которая является профессиональной альпинисткой, не может добраться до Антарктиды из-за плохих погодных условий. Вылет на континент постоянно откладывается.

«Мы не скучаем и теряем время на краю земли», – написала Филатова в Instagram.
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Марина Филатова обнародовала фотографии с пингвинами и другими птицами и животными, обитающими на островах.

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