Жена мэра Днепра застряла на острове с пингвинам

Жена городского головы Днепра Бориса Филатова Марина по пути в Антарктиду застряла на островах Марта и Магдалены возле берегов Чили, сообщает Главком.

Женщина, которая является профессиональной альпинисткой, не может добраться до Антарктиды из-за плохих погодных условий. Вылет на континент постоянно откладывается.

«Мы не скучаем и теряем время на краю земли», – написала Филатова в Instagram.

Марина Филатова обнародовала фотографии с пингвинами и другими птицами и животными, обитающими на островах.