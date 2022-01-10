Боррель хочет, чтобы ЕС участвовал в переговорах России с США

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выступает за то, чтобы ЕС участвовал в переговорах между Россией и США, а также за отдельные предложения ЕС по вопросам безопасности, сообщает Новое время.

Как пишет The New York Times, недавно Боррель направил министрам иностранных дел ЕС письмо, в котором настаивал на том, что Евросоюз должен быть вовлечен в процесс переговоров между Россией и США.

Боррель заявил NYT, что выступает за отдельные инициативы Евросоюза по вопросам безопасности, и «инициировал отдельный прямой разговор» с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

По данным NYT, письмо поддержали не все главы МИД, несмотря на то, что Боррель пообещал «полную координацию с НАТО» при составлении предложений ЕС по контролю над вооружениями и мерам укрепления доверия.

Жозеп Боррель 6 января посетил оккупированный Донбасс. Во время визита в Украину он провел переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и премьер-министром Денисом Шмыгалем.