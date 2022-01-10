Пентагон не наблюдает сокращения войск РФ возле Украины

Соединенные Штаты Америки не наблюдают какого-то сокращения российских войск вдоль украинских границ. Российское присутствие возле Украины все еще остается значительным, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на его брифинге.

"Я могу с уверенностью вам заявить, что мы не видим никаких сокращений. Они сохраняют значительное присутствие сил на востоке, севере и даже юге" , - сказал представитель американского оборонного ведомства.

Отметим, по последним данным разведок, вокруг Украины находятся более 100 тысяч российских военных. Они сосредоточены вблизи северных и восточных границ Украины, а также в оккупированном Крыму.

Напомним, в Государственном департаменте США заявляли, что отвод российских войск от Украины будет сигналом к началу деэскалации ситуации.

Кроме того, представитель российского МИДа заявил сегодня на переговорах в Женеве, что Россия не планирует нападать на Украину.