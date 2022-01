Самые ожидаемые новые сериалы 2022 года

От приквелов Властелина колец и Игры престолов до перехода к многосерийности таких именитых творцов, как Альфонсо Куарон и Тим Бертон, сообщает Корреспондент.

Пэм и Томми

Hulu, дата выхода: 2 февраля

Самая известная модель Playboy и звезда сериала Спасатели Малибу Памела Андерсон и ударник культовой групп Motley Crue Томми Ли решают пожениться через четыре дня после знакомства в 1994 году и во время медового месяца снимают свои эротические утехи на домашнее видео.

Спустя год случается самый знаменитый секс-скандал в шоу-бизе: обиженный электрик Рэнд Готье, которому вспыльчивый Томми не заплатил за работу в особняке в Малибу, отключает сигнализацию и крадет у супругов сейф, где лежит запись.

В восьми сериях нового шоу рассказана история о том, как раньше снимавшийся в порно Готье пытался продать запись, а в итоге задолжал мафии.

Властелин колец

Amazon Prime, дата выхода: 2 сентября 2022 года

Властелин колец от Amazon Prime

Сериал по произведениям писателя Джона Рональда Руэла Толкина, получивший рабочее название Властелин колец, о Второй эпохе, когда к власти пришел Саурон. События будут разворачиваться за тысячи лет до рождения Бильбо и Фродо Беггинсов.

Дом дракона

HBO, дата выхода: 2022 год

Приквел культовой Игры престолов расскажет историю дома Таргариенов. События развернутся за два века до начала оригинального телешоу и затронут гражданскую войну между двумя ответвлениями рода властителей драконов.

Ведьмак: Происхождение

Netflix, дата выхода: 2022 год

Приквел сериала Ведьмак, второй сезон которого вышел в конце 2021 года, расскажет о катаклизме, известном как Сопряжение Сфер - оно произошло за 1,2 тысячи лет до истории Геральта из Ривии. Над сериалом, среди прочих, работают сам автор вселенной, польский писатель Анджей Сапковский и шоураннер Ведьмака Лорен Шмидт Хиссрич.

Одни из нас

HBO, дата выхода: 2022 год

Сериал рассказывает о постапокалиптическом мире, где большая часть людей погибла или превратилась в некое подобие зомби из-за распространения грибка кордицепса. Одни из нас основан на одной из лучших компьютерных игр последних лет The Last of Us.

В HBO взялись за дело масштабно и попросили помощи у самого Нила Дракманна из студии Naughty Dog, разработавшей игру, а также сценариста Чернобыля Крейга Мазина.

Лунный рыцарь

Disney+, дата выхода: лето 2022 года

Четвертая фаза вселенной Marvel интересна тем, что все ее сериалы не похожи друг на друга: супергеройские шоу оборачиваются то семейной драмой Ванды и Вижна, то сайфаем о путешествиях хитрого Локи сквозь время и встрече с самим собой, то бадди-муви в духе 1980-х про Сокола и Зимнего солдата.

Сериал о приключениях бывшего морпеха Марка Спектора сделал Джереми Слейтер - шоураннер Академии Амбрелла, где супергерои представали в виде дисфункциональной семьи.

А вот Спектор, он же Лунный рыцарь, страдает диссоциативным расстройством. В его расколотом сознании существует сразу несколько личностей, среди которых египетский бог Хонсу, карающий преступников, который втягивает Спектора в войну богов.

Песочный человек

Netflix, дата выхода: 2022 год

Иррациональная природа сновидений всегда беспокоила и манила человека. Каждый из нас проводит треть жизни в безумном мире образов, иллюзий и странных наваждений. Снам посвящают многочисленные научные исследования, но гораздо чаще их пытаются описать художественным языком.

И одним из лучших произведений о мистической сущности снов можно назвать комикс Нила Геймана Песочный человек, чьей экранизацией Netflix занимался вместе с автором.

Главный герой комиксов - Морфей, или Повелитель Снов. Он оказывается в плену у группы оккультистов. Они держат его в заточении долгих 70 лет. После ему удается бежать, и теперь Морфей должен вернуть все свои магические атрибуты и все в мире к тому состоянию, в котором оно было 70 лет назад.