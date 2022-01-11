Зарплата около 135 тыс. в месяц: самые высокооплачиваемые вакансии

В Украине среднюю зарплату в 135 тыс. грн могут получать программисты, которые владеют языком Python. При этом в пятерке самых высокооплачиваемых вакансий – предложения только для специалистов в сфере IT, сообщает Обозреватель.

Это следует из данных крупного кадрового портала. Стоит отметить, что зарплаты программистов в Украине традиционно выше средних по стране. Это в первую очередь объясняется с ситуацией на рынке. Украинские работодатели в поисках программистах вынуждены конкурировать с международными.

Кто и сколько зарабатывает:

Senior Python developer – 135 тыс. грн;

Это программист, который владеет языком программирования Python. При этом он уже имеет опыт и может отвечать за результат не только своей работы, но и коллег.

Android developer удаленно – 130 тыс. грн;

Такой сотрудник занимается разработкой мобильных приложений под операционную систему Android. Вероятно, речь идет о сотрудничестве с международными заказчиками, поэтому готовы взять украинца, который будет работать удаленно.

Senior С++ Developer – 120 тыс. грн;

Senior Java devepoler – 101,7 тыс. грн;

ASP.NET devepoler – 100 тыс. грн.

Отметим, в Украине размер зарплат зависит не только от сферы, но также и от места работы. Традиционно зарабатывают жители столицы, тогда как в небольших населенных пунктах зарплаты могут быть в несколько раз меньше.