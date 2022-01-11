Курс валют НБУ на 11 января

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 11 января 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 10 января, не изменился и остается на уровне 27.50 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 10 января 2022 года.

Евро подорожал на 1 коп. до 31.12 за 1 евро.

Курс рубля повысился на 6 коп. до 3.66 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 8 коп. до 37.31 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка упал на 14 коп. до 29.79 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос на 5 коп. до 6.87 за 1 польский злотый.