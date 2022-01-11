Курс валют НБУ на 11 января
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 11 января 2022 года
Курс доллара, по сравнению с 10 января, не изменился и остается на уровне 27.50 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 10 января 2022 года.
Евро подорожал на 1 коп. до 31.12 за 1 евро.
Курс рубля повысился на 6 коп. до 3.66 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подорожал на 8 коп. до 37.31 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка упал на 14 коп. до 29.79 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос на 5 коп. до 6.87 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.499800
|EUR
|Евро
|31.116000
|RUB
|Рубль
|0.366330
|GBP
|Фунт стерлингов
|37.310400
|CHF
|Швейцарский франк
|29.789100
|PLN
|Польский злотый
|6.866200