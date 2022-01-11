Ставки по депозитам и кредитам вырастут - прогноз банкиров

Конец прошлого года ознаменовался ростом доходности банковских депозитов. Сказались несколько этапов повышения учетной ставки НБУ, высокая инфляция, провоцирующая потребительский спрос, а также сворачивание расширенной программы рефинансирования банков, сообщает UBR.

Увеличение ставок будет продолжаться еще несколько месяцев, но речь вряд ли пойдет об очень существенном росте, отмечают банкиры.

"Если опираться на текущий индекс ставок по депозитам физлиц (UIRD) на 12 месяцев, который вырос с 8% годовых в июне до почти 9% в конце года, то даже в условиях дальнейшего повышения ставок больше, чем на 1-1,5% доходность вкладов за год вряд ли вырастет" , – подмечает в беседе с UBR.ua зампредправления Юнекс Банка Алексей Карчажкин .

Срочные вклады станут выгоднее

Относительно возможного развития ситуации в дальнейшем банкиры считают, что на динамику депозитных ставок влияние, кроме прочего, окажут макроэкономическая и политическая ситуация в стране, а также деятельность регулятора.

Отметим, что в 2021 году НБУ несколько раз повышал учетную ставку, но большинство финучреждений на это практически не отреагировало (ввиду избыточной ликвидности). Следовательно, значительного роста депозитных ставок финансисты также не прогнозируют.

"Если рост и будет, то только в гривне, и преимущественно по срочным депозитам в пределах +0,5-1% в среднем по рынку. Доходность же депозитов в инвалютах, вероятнее всего, останется на текущем, минимальном уровне ввиду низкой потребности банков в данных ресурсах в условиях ограничений на кредитование в валюте" , – пояснил руководитель отдела депозитов управления пассивных продуктов розничного бизнеса банка ПУМБ Никита Малясов .

Тем не менее тут считают, что с введением норматива NSFR (коэффициент чистого стабильного финансирования) банки будут вынуждены сбалансировать активы и пассивы по срокам погашения, поэтому могут начать активнее привлекать депозиты и на более длительные сроки: в 2020-2021 годах большинство банков предлагали депозиты на 3-6-12 месяцев.

У депозитов появился достойный конкурент

Более высокий рост депозитной ставки, считают банкиры, может быть спровоцирован только в том случае, если у гривневых депозитов появится достойный конкурент. Такой сценарий тоже не исключен.

К примеру, в 2022 году ожидается запуск сразу нескольких продуктов, которые откроют простой и легальный способ частного инвестирования в акции иностранных эмитентов и облигации, в том числе в ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа).

"ОВГЗ были очень популярны в 2021 году и уже могут считаться достойным конкурентом классическим банковским вкладам. Так, с начала года ОВГЗ-портфель частных лиц увеличился на 14 млрд грн, до 25 млрд грн. Для сравнения, депозитный портфель в гривне за тот же период вырос на 35 млрд грн" , – подчеркивает Карчажкин.

Однако он не считает, что инвестиции в акции станут сверхпопулярными в этом году даже при условии запуска нативных мобильных приложений несколькими участниками рынка. Но в том, что банкам данный фактор придется учитывать – эксперт не сомневается.

"В целом банковская система Украины остается сверхликвидной. И в условиях дефицита платежеспособных заемщиков с высокой вероятностью будет оставаться такой в ближайшие месяцы" , – говорит зампредправления Юнекс Банка.

Стоит учитывать и тот факт, что повышение учетной ставки НБУ, высокая инфляция, сворачивание расширенной программы рефинансирования банков и другие факторы не имеют мгновенного влияния на рынок.

К примеру, повышение учетной ставки отражается в доходности депозитов с лагом минимум в 2-3 месяца. Поэтому постепенное наращивание ставок по вкладам продолжится как минимум до середины текущего года, а скорее всего – и дольше, прогнозируют банкиры.

Значительные изменения на данном рынке могут внести разве что инициативы государства по запуску льготных программ кредитования покупки жилья, электромобилей и получения образования. Если это произойдет, то ситуация может сильно поменяться, как и ставки по депозитам при этом могут вырасти чуть более значительно.

Учетная ставка продолжит рост – держат инфляцию

Что касается инфляции, то как глобальная проблема прошлого года, она сейчас является ключевой точкой приложения усилий большинства центробанков. В этих условиях степень влияния монетарных методов, доступных НБУ – сильно ограничена, считают эксперты: когда цены во всем мире растут, в условиях открытой экономики сдержать их "внутренними" усилиями очень сложно.

"В декабре Нацбанк значительно усилил риторику относительно решительности борьбы с инфляцией инструментом процентных ставок. В связи с этим не исключено, что в январе-марте 2022 года могут наблюдаться дополнительные повышения учетной ставки при сохранении неблагоприятной инфляционной обстановки", – комментирует UBR.ua председатель совета Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова .

Это, по ее мнению, может придать дополнительный импульс повышению рыночных ставок.

Кредиты тоже подорожают

В то же время банки в последнее время существенно активизировали гривневое кредитование: рост чистого портфеля кредитов в нацвалюте за последние 12 месяцев составил 40%.

Таким образом, уверена Коробкова, помимо стоимости денег, задаваемой НБУ, процентные ставки также будут стимулироваться спросом на кредитную гривну, для обеспечения которого банкам нужно все больше стимулировать заемщиков повышением депозитных ставок.

"Так что, от 2022 года следует ожидать системного, но умеренного повышения ставок по депозитам и кредитам" , – резюмирует председатель совета НАБУ.

Банкиры добавляют, что прогноз может стать благоприятным и за счет того, что сдерживающие меры относительно инфляции предпринимают почти все государства. Именно поэтому существуют шансы на скорое замедление динамики и для украинского рынка.

"Думаю, даже в самом пессимистическом сценарии выше 9,5-10% учетная ставка подниматься не будет" , – подытоживает Карчажкин.

А на местном уровне, убеждены эксперты, существенную поддержку процессу могут оказать цены на энергоресурсы, но при условии, что уже к весне они все-таки начнут снижаться.