Врач рассказал, как сахар влияет на зубы

Любовь к сладкому быстрее отразится на вашей талии, чем на зубах, если вы – человек взрослый и тщательно следите за гигиеной ротовой полости. Когда сахар опасен для зубов и как сохранить красивую улыбку – рассказал стоматолог Ярослав Заблоцкий, сообщает Сегодня.

Вреден ли сахар для зубов или нет?

Сахар никак не влияет на здоровье зубов, если это зубы взрослого человека, и они без дырок. Но сахар вреден для непостоянных зубов детей, которые имеют незрелую эмаль.

Когда эмаль зуба уже "взрослая", то она никак как не реагирует на сахар. Вообще сахар не полезен для организма в целом и не стоит на него налегать как взрослым, так и детям.

А чтобы сохранить здоровье детских зубов, подчеркивает профессор, не давайте малышам чай или компот с сахаром. Лучшее питье для ребенка – это чистая питьевая вода.

То есть сахар не оседает на зубах?

На зубах "оседает" не сахар, как таковой – на них после любой пищи образуется пленка. И если ее не убрать в течение 24 часов механическим путем, то есть именно щеткой и ершиком для зубов, то она остается, постепенно разрушая зубы.

Поэтому не забывайте ухаживать за зубами в домашних условиях – чистить дважды в день плюс проходить профессиональную чистку у стоматолога раз в полгода.