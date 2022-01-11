Умер спикер Европарламента Давид Сассоли
Глава Европейского парламента Давид Сассоли скончался в ночь на 11 января в возрасте 65 лет. Об этом сообщил его пресс-секретарь Роберто Куильо в Twitter.
"Давид Сассоли умер в 01:15 (02:15 по Киеву - ред.) 11 января в Авиано, Италия, где он был госпитализирован. Дата и время похорон будут сообщены в ближайшие несколько часов", - написал Куильо.
Ранее Европарламент сообщил о госпитализации Давида Сассоли с осложнением из-за "дисфункции иммунной системы". Политик с 26 декабря находился в больнице в Италии.