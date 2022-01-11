Умер спикер Европарламента Давид Сассоли

Глава Европейского парламента Давид Сассоли скончался в ночь на 11 января в возрасте 65 лет. Об этом сообщил его пресс-секретарь Роберто Куильо в Twitter.

"Давид Сассоли умер в 01:15 (02:15 по Киеву - ред.) 11 января в Авиано, Италия, где он был госпитализирован. Дата и время похорон будут сообщены в ближайшие несколько часов" , - написал Куильо.

The @EP_President David Sassoli passed away at 1.15 am on 11 January at the CRO in Aviano( PN), Italy, where he was hospitalized. The date and place of the funeral will be communicated in the next few hours. — RobertoCuillo (@robertocuillo) January 11, 2022

Ранее Европарламент сообщил о госпитализации Давида Сассоли с осложнением из-за "дисфункции иммунной системы". Политик с 26 декабря находился в больнице в Италии.