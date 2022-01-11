Стало известно, когда цены на автомобили начнут падать

С начала 2022 года прошло всего десять дней, а они начались с плохих новостей для желающих купить автомобиль. Статистика показывает, что с начала года цены на новые автомобили начали расти. Но как долго будет этот рост, сообщает Судебно-юридическая газета.

Цены на автомобили начнут падать только в конце 2022 года, считают эксперты аналитического агентства «Автостат». По их словам, цены на автомобили еще какое-то время будут расти из-за роста цен на материалы и комплектующие и нехватки электронных чипов.

«Наибольший спрос на автомобили традиционно наблюдается весной и особенно в марте и апреле. Если количество поставок к тому времени не увеличится (а этого не ожидается), то окончательный рост цен произойдет в месяцы наибольшего спроса.

Дефицит автомобилей в дилерской сети будет постепенно ликвидироваться за счет роста производства, которое, как ожидается, резко увеличится летом этого года», — отмечает «Автостат».

Также они добавили, что уже во второй половине года рынок начнет нормализоваться и стабилизироваться, а рост цен прекратится к концу года.