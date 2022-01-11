В Великобритании нашли скелет огромного ихтиозавра

В английском графстве Ратленд обнаружили окаменелые останки ихтиозавра — морской рептилии, которая обитала на Земле в период от 250 до 90 млн лет назад, сообщает Новое время.

Гигантский доисторический «морской дракон» уже назван учеными «одной из величайших находок в истории британской палеонтологии».

Ихтиозавр, которому около 180 миллионов лет, со скелетом около 10 м в длину и черепом весом около тонны, является самой крупной и наиболее полной окаменелостью такого рода в Великобритании. Джо Дэвис из Фонда дикой природы Лестершира и Ратленда обнаружил его во время планового осушения острова в лагуне водохранилища Ратленд-Уотер.

Два неполных и гораздо меньших ихтиозавра были найдены во время строительства Ратленд-Уотер в 1970-х годах, но последнее открытие — это первый полный скелет.

Дин Ломакс, палеонтолог, изучавший новый скелет, сказал: «Несмотря на множество окаменелостей ихтиозавра, найденных в Великобритании, удивительно думать, что ихтиозавр Ратленда является самым большим скелетом, когда-либо найденным в Великобритании. Это поистине беспрецедентное открытие и одна из величайших находок в истории британской палеонтологии».

Ихтиозавры впервые появились около 250 млн лет назад, а вымерли 90 млн лет назад. Эти животные были очень разнообразны: от 1 до более 25 метров в длину и напоминали дельфинов по общей форме тела.

Марк Эванс из Британской антарктической службы, более 20 лет изучающий ископаемых рептилий юрского периода в Ратленде и Лестершире, сказал, что даже по первому взгляду на частично обнаженную окаменелость было ясно, что это был самый крупный ихтиозавр, обнаруженный в регионе

«Однако только после наших разведывательных раскопок мы поняли, что он практически полный до кончика хвоста. Это очень важное открытие как на национальном, так и на международном уровне, но оно также имеет огромное значение для жителей Ратленда и его окрестностей», — сказал он.

Найджел Ларкин, специалист-палеонтолог, сказал: «Нечасто вы несете ответственность за безопасное поднятие очень важной, но очень хрупкой окаменелости такого большого веса. Это ответственность, но я люблю вызовы. Это была очень сложная операция по обнаружению, регистрации и безопасной перевозке этого важного экземпляра».

Добавим, первые ихтиозавры, которых иногда называют морскими драконами, потому что у них, как правило, очень большие зубы, были обнаружены охотником за окаменелостями и палеонтологом Мэри Эннинг в начале 19 века.

Образец, великолепно сохранившийся череп метровой длины, приналдлежал одному из последних выживших ихтиозавров, которые были немного похожи на рыбу-меч.

«У этого животного появились уникальные зубы, которые позволили ему есть крупную добычу», — говорит Ханс Ларссон, директор музея Редпат в Университете Макгилла в Канаде.