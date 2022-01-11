Причины, по которым картофель при хранении чернеет изнутри

Картофель может при хранении чернеть внутри, а потом гнить, когда не выдержаны нормы выращивания, уборки, или погодные условия внесли свою лепту. Заболевания и удары вызывают необратимые процессы в мякоти, которые делают корнеплоды не пригодными для еды. Избежать этих проявлений можно, если изменить меры по уходу, посадке и выращиванию растений, сообщает Rsute.ru.

Болезни картофеля начинаются еще при росте надземной части, которые потом передаются клубням.

Какие болезни вызывают почернение картофеля при хранении: