Причины, по которым картофель при хранении чернеет изнутри
Картофель может при хранении чернеть внутри, а потом гнить, когда не выдержаны нормы выращивания, уборки, или погодные условия внесли свою лепту. Заболевания и удары вызывают необратимые процессы в мякоти, которые делают корнеплоды не пригодными для еды. Избежать этих проявлений можно, если изменить меры по уходу, посадке и выращиванию растений, сообщает Rsute.ru.
Болезни картофеля начинаются еще при росте надземной части, которые потом передаются клубням.
Какие болезни вызывают почернение картофеля при хранении:
- черная ножка – вызывает мокрую гниль. Появляется при высокой влажности и высокой температуре почвы. Просушивание, прогревание и озеленение плодов поможет бороться с болезнью. Ботву срезать перед уборкой;
- кольцевая гниль, часто появляющаяся у картофеля. Болеть начинает растение с начала цветения, и сохраняется в посадочном материале. Поможет прогревание клубней и отбор больных клубней через 3-4 недели;
- мокрая гниль – проявляется при длительном хранении, а получают клубни возбудителей через грунт. Может появляться при повышенной влажности, низких температурах. При разрезе клубень по краям твердый, а внутри мокрая гниль с неприятным запахом;
- сухая гниль – проявляется во время цветения, в жаркое время, и передается клубням;
- пуговичная гниль – болезнь поражает стебли и клубни, а во время хранения проявляется через 2-16 недель после уборки урожая. Признаки – на разрезе видна четкая грань гнили и чистой ткани. Может передаваться другим клубням;
- железистая пятнистость (ржавчина) клубней – избыток соединения алюминия и железа, происходит при недостатке фосфора в клубнях. Болезнь не передается другим, и ее не видно на поверхности кожуры. Появляется на песчаных и суглинистых почвах в засушливые периоды. Возникает из-за плохого фотосинтеза;
- кальциевое голодание у растений. Должно быть правильное сочетание магния и кальция. Клубни будут не способны к проращиванию ростков.