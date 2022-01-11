"Манчестер Юнайтед" вышел в следующий раунд Кубка Англии

Манчестер Юнайтед победил Астон Виллу в матче 1/32 финала Кубка Англии и вышел в следующий раунд турнира, сообщает Новое время.

Манчестер Юнайтед одержал победу благодаря единственному голу в дебюте игры.

Манкунианцы провели голевую атаку на 8-й минуте, которую точным ударом головой завершил Мактоминей.

Следует отметить, что игру из-за травмы попускал лидер "красных дьяволов" Криштиану Роналду.

В 1/16 финала Манчестер Юнайтед сыграет с Мидлсбро.

Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 1:0.

Гол: Мактоминей, 8.