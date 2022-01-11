"Манчестер Юнайтед" вышел в следующий раунд Кубка Англии
Манчестер Юнайтед победил Астон Виллу в матче 1/32 финала Кубка Англии и вышел в следующий раунд турнира, сообщает Новое время.
Манчестер Юнайтед одержал победу благодаря единственному голу в дебюте игры.
Манкунианцы провели голевую атаку на 8-й минуте, которую точным ударом головой завершил Мактоминей.
Следует отметить, что игру из-за травмы попускал лидер "красных дьяволов" Криштиану Роналду.
В 1/16 финала Манчестер Юнайтед сыграет с Мидлсбро.
Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 1:0.
Гол: Мактоминей, 8.