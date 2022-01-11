Автомобили в Украине подорожают по неожиданной причине

В Украине в ближайшем времени могут подорожать автомобили из-за того, что морской порт "Черноморск" значительно увеличил стоимость их разгрузки. Об этом сообщил глава Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко, сообщает Today.ua.

По его словам, если раньше стоимость разгрузки одного автомобиля в порту "Черноморск" составляла 18 долларов, то теперь – 47 долларов. То есть за разгрузку автомобиля в этом порту теперь нужно платить на 29 долларов больше, чем раньше.

Но и это еще не окончательная цена. Нужно ведь еще заплатить 20% НДС. В результате разгрузка одной машины обойдется в 59 долларов.

Кроме того, в порту "Черноморск" появилась новая услуга за 20 долларов - "экспедирование по изготовлению расходного ордера на специализированном паромном комплексе". Отказаться от этой услуги никто не может, так как она является обязательной. Некоторые эксперты утверждают, что на самом деле этот документ абсолютно не нужен. Почему? Дело в том, что его не используют ни при растаможке, ни в бухгалтерии.

Назаренко считает, что руководители морского порта "Черноморск", повышая тарифы, пользуются своим монопольным положением. Ни один другой морской порт Украины не может оказывать услуги по разгрузке автомобилей с паромов. Назаренко сказал, что подаст соответствующую жалобу в Антимонопольный комитет.