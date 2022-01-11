Северная Корея запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, заявили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи, сообщает Интерфакс-Украина.

Подробности пока не сообщаются.

Тем временем правительство Японии, согласно телеканалу NHK, предполагает, что КНДР могла испытать баллистическую ракету.

В прошлую среду Пхеньян произвел первый запуск ракеты в этом году всего через несколько дней после того, как на ключевом собрании правящей Трудовой партии Кореи было заявлено о важности повышения обороноспособности.

Это был первый запуск с октября прошлого года. Тогда КНДР испытала новую баллистическую ракету подводных лодок.