Большая сделка. Разработчик GTA покупает производителя мобильных игр

Издатель GTA покупает производителя мобильных игр Zynga. Сделка сделает компанию Take-Two одним из крупнейших издателей мобильных игр, сообщает Новое время.

Разработчик и издатель видеоигр GTA и Max Payne компания Take-Two покупает разработчика мобильных игр Zynga за $12,7 млрд. Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний.

Сделка будет оплачена деньгами и акциями Take-Two. Разработчик GTA купит акции Zynga по цене $9,86 за бумагу — с 64%-ой премией относительно котировок во время закрытия торгов 7 января.

В результате сделки акционеры Take-Two получат от 67,2% до 70,4% в объединенной компании, а акционеры Zynga — от 29,6% до 32,8%.

Сделка с Zynga делает Take-Two одним из крупнейших издателей мобильных игр — самого быстрорастущего сегмента индустрии интерактивных развлечений.

Ожидается, что сделка принесет около $100 млн годовой синергии в течение первых двух лет после закрытия.

Take-Two — разработчик и издатель игр для ПК и консолей. Он владеет такими компаниями, как Rockstar, Codemasters и 2K. Среди игр компании — Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, Max Payne и Civilization.

Zynga — основанный в 2007 году разработчик мобильных игр. Среди продукции компании — CSR Racing, FarmVille и Words with Friends.