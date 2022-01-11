Григорчук рассказал о целях и задачах "Черноморца" на сезон

Главный тренер ФК "Черноморец" Роман Григорчук провел первую после возвращения в клуб пресс-конференцию, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

Вернувшийся в команду наставник познакомил журналистов со своим тренерским штабом. В частности, помогать Григорчуку будет проверенная команда:

Степан Матвиив

Михаил Савка

Игорь Касьяненко

Андрей Глущенко

Остаются в тренерском штабе Алексей Гай и Алексей Антонов.

Он также рассказал о ближайших планах команды и стратегии развития клуба на несколько лет. Так, цели и задачи на ближайшее будущее соотносятся с реалиями времени. В частности, главная задача на сезон 2021/2022 - сохранить команду в Премьер-лиге.

На данный момент процесс формирования обновленного состава клуба продолжается. "Черноморец" - участник весенней части чемпионата - полностью будет укомплектован после второго сбора команды. В следующем чемпионате руководство клуба и тренерский штаб видят "Черноморец" командой, которая борется не за сохранение "прописки" в элитном дивизионе, а за попадание в еврокубки.

В клубе разрабатывают и кадровую стратегию на ближайшие годы. Акцент будет сделан на игроков своей футбольной академии, которая в разные времена воспитывала и готовила ярких личностей. Одесса, убеждены в клубе, заслуживает боеспособной команды, которая будет прославлять город и страну, как, к примеру, в сезоне 2013/2014.

В свою очередь, представитель генерального партнера клуба, Владимир Генинсон, сообщил, что компанией Vertex United был подписан предварительный договор о покупке клуба. 1 января группа компаний Vertex United стала генеральным партнером и выделила необходимое финансирование для развития "Черноморца".

Отвечая на вопрос о спортивной базе, находящейся в Совиньоне, Владимир Генинсон сообщил, что сейчас идет процесс переговоров о выкупе имущественных прав. Тем не менее, компания Verteх United уже выделила необходимое финансирование для реконструкции спортивного, технического и медицинского оборудования.

Руководство клуба на пресс-конференции также поблагодарило президента Украины за то, что Владимир Зеленский на конгрессе, посвященном 30-летию УАФ, обратил внимание на развитие футбольных клубов, представляющих крупные города и регионы страны. Среди таких клубов был назван и ФК "Черноморец".