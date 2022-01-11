Для очищения всего организма: простой детокс-чай
После новогодних праздников многие ощущают вялость, усталость, тяжесть в желудке… Так и хочется "скинуть балласт" лишних еды и напитков, с которыми переборщили за время многочисленных застолий с родными и друзьями, пишет Татьяна Турчаникова, РБК-Украина.
Нутрициолог Анна Биоториум в своем блоге о здоровом питании в Instagram предложила попробовать для очищения всего организма простой детокс-чай, который использовался еще в Аюрведе.
Аюрведа – это древняя система индийской медицины, ее также называют матерью любой медицины.
Аювердический детокс-чай
Ингредиенты:
- 1 л воды,
- 1-2 ст. л. тонко нарезанного корня имбиря,
- 1 ст. л. тонко нарезанного корня куркумы или 1 ч. л. молотой,
- 1-2 ч. л. кориандра,
- 1-2 ч. л. зиры,
- 1-2 ч. л. семян фенхеля,
- 1-2 ч. л. зеленого или черного чая, мате или мяты,
- 1 долька лимона.
Приготовление:
1. Поместите чай и все специи в чайник, залейте полулитром кипящей водой.
2. Оставьте настояться на 5 минут, перелейте в чашки через сито и сразу же пейте.
3. Снова залейте чайник кипящей водой, оставьте настояться чуть дольше, перелейте в чашку и пейте в течение дня.
4. Можно повторить заварку еще несколько раз.
Внимание: о противопоказаниях к употреблению отдельных трав проконсультируйтесь со своим врачом.