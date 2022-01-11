О чем говорят воспаленные лимфоузлы
Лимфатические узлы являются важной частью иммунной системы человека. Они выполняют роль природных фильтров в нашем организме, задерживают токсины и вирусы. Поэтому их воспаление указывает на скрытые инфекции и заболевания, требующие незамедлительного обращения к врачам, сообщает Econet.ru.
Если вирусы накапливаются в узлах, начиная активно размножаться, иммунная система вырабатывает повышенное количество лимфоцитов. Лимфоузлы увеличиваются в объеме в несколько раз. Человек может нащупать под кожей уплотнение или упругий шарик, напоминающий шишку от удара.
Врачи не считают воспаление лимфоузлов отдельным заболеванием. Это своеобразный сигнал нашего организма об опасности и столкновении с инфекцией. Для диагностики специалисту важно знать, на каком участке тела появилось уплотнение. Существует множество болезней, на которые лимфатическая система реагирует подобным образом:
- злокачественные опухоли внутренних органов;
- ОРВИ;
- наружный или внутренний отит;
- грибковые инфекции;
- бактериальная ангина или фарингит;
- острый гайморит;
- хроническая анемия.
При этих заболеваниях воспаление лимфоузлов сопровождается температурой, общим недомоганием. Уплотнение не требует отдельного лечения и быстро проходит после выздоровления человека. Тревогу у врачей вызывают узлы, которые не болят, но увеличены длительное время. Они возникают при следующих патологиях:
- нарушение работы эндокринной системы;
- аллергия;
- воспаление соединительной ткани;
- аутоиммунные болезни (красная волчанка).
В редких случаях воспаление лимфоузлов наблюдается как побочное действие лекарств, при аппендиците, сильном переохлаждении.
Воспаление лимфоузлов часто возникает на фоне ослабленного иммунитета. Для скорейшего выздоровления и профилактики старайтесь:
- Правильно и разнообразно питаться, налегать на овощи и фрукты, зелень, каши и рыбу.
- Обязательно лечить вирусные инфекции на начальной стадии.
- Соблюдать правила гигиены, носить одежду из натуральных материалов, принимать душ утром и вечером.
- Заниматься закаливанием, одеваться по погоде, стараясь не переохлаждаться.
- Незамедлительно обрабатывать раны и порезы.