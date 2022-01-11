О чем говорят воспаленные лимфоузлы

Лимфатические узлы являются важной частью иммунной системы человека. Они выполняют роль природных фильтров в нашем организме, задерживают токсины и вирусы. Поэтому их воспаление указывает на скрытые инфекции и заболевания, требующие незамедлительного обращения к врачам, сообщает Econet.ru.

Если вирусы накапливаются в узлах, начиная активно размножаться, иммунная система вырабатывает повышенное количество лимфоцитов. Лимфоузлы увеличиваются в объеме в несколько раз. Человек может нащупать под кожей уплотнение или упругий шарик, напоминающий шишку от удара.

Врачи не считают воспаление лимфоузлов отдельным заболеванием. Это своеобразный сигнал нашего организма об опасности и столкновении с инфекцией. Для диагностики специалисту важно знать, на каком участке тела появилось уплотнение. Существует множество болезней, на которые лимфатическая система реагирует подобным образом:

злокачественные опухоли внутренних органов;

ОРВИ;

наружный или внутренний отит;

грибковые инфекции;

бактериальная ангина или фарингит;

острый гайморит;

хроническая анемия.

При этих заболеваниях воспаление лимфоузлов сопровождается температурой, общим недомоганием. Уплотнение не требует отдельного лечения и быстро проходит после выздоровления человека. Тревогу у врачей вызывают узлы, которые не болят, но увеличены длительное время. Они возникают при следующих патологиях:

нарушение работы эндокринной системы;

аллергия;

воспаление соединительной ткани;

аутоиммунные болезни (красная волчанка).

В редких случаях воспаление лимфоузлов наблюдается как побочное действие лекарств, при аппендиците, сильном переохлаждении.

Воспаление лимфоузлов часто возникает на фоне ослабленного иммунитета. Для скорейшего выздоровления и профилактики старайтесь: