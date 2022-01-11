О чем говорят воспаленные лимфоузлы

О чем говорят воспаленные лимфоузлы
Фото: Рixabay

Лимфатические узлы являются важной частью иммунной системы человека. Они выполняют роль природных фильтров в нашем организме, задерживают токсины и вирусы. Поэтому их воспаление указывает на скрытые инфекции и заболевания, требующие незамедлительного обращения к врачам, сообщает Econet.ru.

Если вирусы накапливаются в узлах, начиная активно размножаться, иммунная система вырабатывает повышенное количество лимфоцитов. Лимфоузлы увеличиваются в объеме в несколько раз. Человек может нащупать под кожей уплотнение или упругий шарик, напоминающий шишку от удара.

Врачи не считают воспаление лимфоузлов отдельным заболеванием. Это своеобразный сигнал нашего организма об опасности и столкновении с инфекцией. Для диагностики специалисту важно знать, на каком участке тела появилось уплотнение. Существует множество болезней, на которые лимфатическая система реагирует подобным образом:

  • злокачественные опухоли внутренних органов;
  • ОРВИ;
  • наружный или внутренний отит;
  • грибковые инфекции;
  • бактериальная ангина или фарингит;
  • острый гайморит;
  • хроническая анемия.

При этих заболеваниях воспаление лимфоузлов сопровождается температурой, общим недомоганием. Уплотнение не требует отдельного лечения и быстро проходит после выздоровления человека. Тревогу у врачей вызывают узлы, которые не болят, но увеличены длительное время. Они возникают при следующих патологиях:

  • нарушение работы эндокринной системы;
  • аллергия;
  • воспаление соединительной ткани;
  • аутоиммунные болезни (красная волчанка).

В редких случаях воспаление лимфоузлов наблюдается как побочное действие лекарств, при аппендиците, сильном переохлаждении.

Воспаление лимфоузлов часто возникает на фоне ослабленного иммунитета. Для скорейшего выздоровления и профилактики старайтесь:

  • Правильно и разнообразно питаться, налегать на овощи и фрукты, зелень, каши и рыбу.
  • Обязательно лечить вирусные инфекции на начальной стадии.
  • Соблюдать правила гигиены, носить одежду из натуральных материалов, принимать душ утром и вечером.
  • Заниматься закаливанием, одеваться по погоде, стараясь не переохлаждаться.
  • Незамедлительно обрабатывать раны и порезы.

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