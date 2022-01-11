Изменения налогов для ФЛП и доходов бюджетников в 2022 году

Изменения налогов для ФЛП и доходов бюджетников в 2022 году
Фото: Pixabay

Размеры прожиточного минимума для трудоспособных лиц и минимальная зарплата регламентируют ряд бухгалтерских показателей, сообщает Новое время.

В частности, указанные законодательные нормативы являются базой начисления для ЕСВ, налоговых социальных льгот, должностных окладов и судебного сбора.

Напомним, минимальная зарплата в 2022 году установлена на уровне:

  • 6500 грн — с 1 января;
  • 6700 грн — с 1 октября.

На 2022 год прожиточный минимум для трудоспособного лица в месяц установлен в размере:

  • 2481 грн — с 1 января;
  • 2600 грн — с 1 июля;
  • 2684 грн — с 1 декабря.

ЕСВ в 2022 году

Размер минимального страхового взноса ЕСВ за месяц по зарплате работников и доходам ФОП (за себя), самозанятых лиц и членов фермерского хозяйства установлено следующее:

  • 1430 грн (6500*22%) — с 1 января;
  • 1474 грн (6700*22%) — 1 октября.

Максимальная величина базы начисления ЕСВ в месяц (15 минимальных зарплат): 97 500 грн и 100 500 грн с 1 января и 1 октября соответственно.

Максимальный размер начисленного ЕСВ в месяц (максимальная величина базы начисления ЕСВ*22%): 21450 грн и 22110 грн с 1 января и с 1 октября соответственно.

Налоговая социальная льгота

Предельный размер зарплаты в месяц, к которой применяется налоговая социальная льгота (НСЛ), в 2022 году составляет 3470 грн — прожиточный минимум трудоспособного лица на 1 января отчетного года, умноженный на 1,4 и округленный до ближайших 10 грн).

НСЛ в месяц в зависимости от размера составляет:

  • 1240,50 грн100% НСЛ (50% прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января отчетного года);
  • 1860,75 грн150% НСЛ;
  • 2481 грн200% НСЛ.

Должностные оклады работников бюджетной сферы

Оплата труда бюджетников также зависит от минимальной зарплаты и прожиточного минимума. В частности, бюджетом на 2022 год предусмотрен рост должностных окладов по ЕТС (единственной тарифной сеткой), исходя из должностного оклада работника 1 тарифного разряда. В следующем году их размер составит:

  • 2893 грн — с 1 января;
  • 2982 грн — с 1 октября.

Судебный сбор

Поскольку на 01.01.2022 г. прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 2481 грн, то с начала года действуют новые ставки судебного сбора, а именно:

  • 124,05 грн — за заявление об отмене судебного приказа;
  • 248,1 грн — за заявление о выдаче судебного приказа;
  • 1% от цены иска, но не менее 992,4 грн (0,4 прожиточных минимума) и не более 12405 грн (5 прожиточных минимумов) — за исковые заявления имущественного характера - для физических лиц и ФОП;
  • 2481 грн и 992,4 грн — за исковые заявления неимущественного характера для ФОП/юридических лиц и физических лиц соответственно;
  • 2481 грн — за апелляционную и кассационную жалобу на определение суда; за заявление о присоединении к апелляционной или кассационной жалобе на определение суда;
  • 2962 грн — за заявление об утверждении плана санации, реструктуризации к открытию производства по делу о банкротстве;
  • 248140 грн — за заявление кредитора об открытии производства по делу о банкротстве.

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