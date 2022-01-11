Изменения налогов для ФЛП и доходов бюджетников в 2022 году

Размеры прожиточного минимума для трудоспособных лиц и минимальная зарплата регламентируют ряд бухгалтерских показателей, сообщает Новое время.

В частности, указанные законодательные нормативы являются базой начисления для ЕСВ, налоговых социальных льгот, должностных окладов и судебного сбора.

Напомним, минимальная зарплата в 2022 году установлена на уровне:

6500 грн — с 1 января;

6700 грн — с 1 октября.

На 2022 год прожиточный минимум для трудоспособного лица в месяц установлен в размере:

2481 грн — с 1 января;

2600 грн — с 1 июля;

2684 грн — с 1 декабря.

ЕСВ в 2022 году

Размер минимального страхового взноса ЕСВ за месяц по зарплате работников и доходам ФОП (за себя), самозанятых лиц и членов фермерского хозяйства установлено следующее:

1430 грн (6500*22%) — с 1 января;

1474 грн (6700*22%) — 1 октября.

Максимальная величина базы начисления ЕСВ в месяц (15 минимальных зарплат): 97 500 грн и 100 500 грн с 1 января и 1 октября соответственно.

Максимальный размер начисленного ЕСВ в месяц (максимальная величина базы начисления ЕСВ*22%): 21450 грн и 22110 грн с 1 января и с 1 октября соответственно.

Налоговая социальная льгота

Предельный размер зарплаты в месяц, к которой применяется налоговая социальная льгота (НСЛ), в 2022 году составляет 3470 грн — прожиточный минимум трудоспособного лица на 1 января отчетного года, умноженный на 1,4 и округленный до ближайших 10 грн).

НСЛ в месяц в зависимости от размера составляет:

1240,50 грн — 100% НСЛ (50% прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января отчетного года);

1860,75 грн — 150% НСЛ;

2481 грн — 200% НСЛ.

Должностные оклады работников бюджетной сферы

Оплата труда бюджетников также зависит от минимальной зарплаты и прожиточного минимума. В частности, бюджетом на 2022 год предусмотрен рост должностных окладов по ЕТС (единственной тарифной сеткой), исходя из должностного оклада работника 1 тарифного разряда. В следующем году их размер составит:

2893 грн — с 1 января;

2982 грн — с 1 октября.

Судебный сбор

Поскольку на 01.01.2022 г. прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 2481 грн, то с начала года действуют новые ставки судебного сбора, а именно:

124,05 грн — за заявление об отмене судебного приказа;

248,1 грн — за заявление о выдаче судебного приказа;

1% от цены иска, но не менее 992,4 грн (0,4 прожиточных минимума) и не более 12405 грн (5 прожиточных минимумов) — за исковые заявления имущественного характера - для физических лиц и ФОП;

2481 грн и 992,4 грн — за исковые заявления неимущественного характера для ФОП/юридических лиц и физических лиц соответственно;

2481 грн — за апелляционную и кассационную жалобу на определение суда; за заявление о присоединении к апелляционной или кассационной жалобе на определение суда;

2962 грн — за заявление об утверждении плана санации, реструктуризации к открытию производства по делу о банкротстве;