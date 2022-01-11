Украина планирует запустить восемь спутников на орбиту

Подготовленная Общегосударственная целевая научно-техническая космическая программа на 2021-2025 годы предполагает выведение на орбиту 8 украинских спутников, сообщает Укринформ.

"В программе есть три магистральных направления – создание космических систем наблюдения Земли и мощной ракетной техники, внедрение новейших космических технологий на рынке услуг и масштабный R&D. Конкретнее: восемь украинских спутников на орбите – один аппарат средней пространственной разрозненности, шесть аппаратов – высокой (1 метр) ) и один – сверхвысокой (0,5 метра)", – сказал руководитель ГКАУ.

По его словам, предусматривается также создание ракетно-космических комплексов тяжелого класса (Зенит-7Н), ракеты-носителя среднего ("Циклон-4М") и легкого ("Циклон 1") классов, разработка комплекса сверхлегкого класса.

Кроме того, в рамках реализации программы планируется серийное изготовление составляющих ракет-носителей "Антарес" и "Вега", создание космических систем мониторинга околоземного космического пространства, аппаратов для исследования ионосферы и атмосферного аэрозоля, новейших приборов для участия в международных проектах совместно с NASA и Европейским космическим агентством. Предусматривается также развертывание командно-измерительной станции телеметрической информации на антарктической станции "Академик Вернадский".

Тафтай отметил, что запланировано также создание Лунного модуля, проектирование и разработка средств, систем и приборов для перспективной Лунной миссии в рамках международного проекта "Артемида".