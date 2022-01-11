На переговорах в Женеве произошла ситуативная победа Кремля — Климкин

Факт переговоров России с США, ОБСЕ и НАТО на текущей неделе является ситуативной победой президента России Владимира Путина, завил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает Новое время.

"Путин пока добился ситуативной победы. Это не глобальная победа, а ситуативная: то есть самих этих переговоров, которые проходят уже формально как таковые. То есть нельзя сказать, что они проходят под столом. У него есть рычаги, как эти переговоры продолжать: в том числе войска и вооружения вокруг наших границ, или сейчас войска ОДКБ на территории Казахстана. Таким образом этот переговорный процесс может затянуться" , — отметил он в эфире "Радио Свобода".

По словам дипломата, переговоры между Россией и НАТО не приведут к сдаче интересов Украины.

"Любые серьезные решения будут приниматься на политическом уровне. Поэтому давайте не относиться к этим переговорам, как к таким, которые способны обеспечить прорыв или изменение реальности" , — резюмировал Климкин.

Накануне в Женеве прошли переговоры России и США по «гарантиям безопасности», они длились более семи часов.

Главным спикером от Вашингтона на переговорах выступила заместительница госсекретаря США Венди Шерман, а от Москвы — ее российский коллега, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин в саммите не участвовали.