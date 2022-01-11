Зарплаты сотрудникам МВД повысят: Монастырский рассказал подробности

С февраля 2022 года правоохранители в Украине получат повышение заработных плат на 10%. В Законе о госбюджете на это предусмотрены дополнительные 2,8 млрд грн, сообщает Обозреватель.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский. Он подчеркнул, что речь идет о работниках системы МВД всех категорий: не только полицейских, но и спасателях, пограничниках, нацгвардейцах, работниках миграционной службы.

По словам министра, президент Украины Владимир Зеленский уже дал соответствующее поручение правительству, отметив, что в 2022 году только на зарплаты Нацполиции дополнительно выделено 1 млрд грн.

Министр пояснил, что средства для повышения зарплат удалось получить благодаря спецоперации "Акциз", начатой против нелегальной реализации подакцизных товаров с 1 ноября 2021 года. Она за два последних месяца 2021 обеспечила поступления в бюджет дополнительных 2,3 млрд грн.

Министр добавил, что с февраля также будет восстановлено право полицейских и спасателей на льготный финансовый лизинг на жилье.