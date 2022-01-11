NASA испытает голосовой помощник Amazon Alexa

Amazon Alexa станет первым голосовым помощником, побывавшим за пределами Земли. Amazon и Lockheed Martin объявили, что в рамках намеченной на этот год миссии Artemis I NASA интегрирует Alexa в состав корабля Orion, сообщает 24 Канал.

Предстоящий полет корабля Orion в рамках миссии Artemis I пройдет в автоматическом режиме без экипажа на борту. Поэтому в процессе тестирования голосовой ассистент будет получать команды из космического центра им. Джонсона, где кроме сотрудников NASA соберутся приглашенные гости. В кабине корабля будет установлено несколько камер, чтобы оценить работу Alexa в реальном времени.

Как NASA будет использовать Alexa на корабле Orion

Согласно имеющимся данным, Alexa будет иметь доступ к данным телеметрии космического корабля Orion, она сможет отвечать на многочисленные вопросы и даже управлять некоторыми системами, такими как освещенность кабины.

Amazon усовершенствовала алгоритмы с учетом акустики внутри космического корабля для лучшего распознавания речи. В будущем Alexa сможет обрабатывать команды экипажа даже без постоянного подключения к интернету, а также получит доступ к сети Deep Space для предоставления астронавтам актуальных новостей.

Инициатива использования Alexa в космосе состоит не только в том, чтобы привлечь голосового помощника для управления системами корабля. Amazon будет использовать собранные в ходе миссии Artemis I данные для улучшения алгоритмов голосового ассистента для будущих миссий и обычных пользователей.

Как будет реализована программа "Артемида"

В настоящее время объявлено, что программа будет реализована в несколько стадий.