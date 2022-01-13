Закуски для вкусной встречи старого Нового года-2022
Для тех, кому было чуть-чуть не хватило новогодних и рождественских праздников, существует еще один – старый Новый год, его мы будем провожать-встречать с 13 на 14 января, сообщает Сегодня.
Самыми главными угощениями в этот праздник являются щедрая кутья и самые разные вареники с интересными начинками. И если вам хочется удивить своих гостей еще и оригинальными закусками, то, возможно, какая-то из этих будет украшать ваш праздничный стол.
Ленивые профитроли
Ингредиенты:
- 250 г слоеное бездрожжевое;
- 1 шт. огурец свежий;
- зелень;
- по 150 г творожного сыра, красной слабосоленой рыбы.
Как приготовить:
- Тесто слегка раскатать и вырезать из него небольшие кружочки, квадратики ( кому как удобно). Переложить на противень и выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут до золотистого цвета, дать остыть.
- Для начинки нарезать кубиком красную малосольную рыбу, огурец, зелень мелко нарезать.
- Добавить рыбу, огурец и зелень в творожный сыр и тщательно перемешать.
- Заготовки из теста надрезать, но не до конца, чтобы получились "ракушки". Наполнить начинкой.
Маффины с грибами
Ингредиенты:
- 450 г филе куриной грудки;
- 150 г шампиньоны;
- 1 шт. яйцо;
- 30 г укроп;
- 3 зуб. чеснок;
- 50 г йогурт натуральный;
- 40 г сыр;
- соль, специи – по вкусу.
Как приготовить:
- Филе и укроп мелко нарезать. Добавить яйцо, соль, специи. Шампиньоны посолить, поперчить.
- В формы для маффинов выложить куриную смесь.
- В середину каждого маффина вставить по одному шампиньону.
- Сверху смазать йогуртом и посыпать тертым сыром.
- Запекать 20-25 минут.
Селедка под шубой в багете
Ингредиенты:
- 1 багет с гладкой поверхностью;
- 1 вареная свекла среднего размера;
- 200 г сливочного или плавленого сыра;
- 10-20 г репчатого лука;
- 1 целая слабосоленая сельдь;
- укроп свежий;
- 10 шт. корнишонов;
- 50 г сливочного масла;
- 2 куриных яйца.
Как приготовить:
- Свеклу натереть на крупной терке, отжать от сока. Яйца натереть на мелкой терке.
- Соединить сливочный сыр, яйца и размягченное сливочное масло. Перемешать и разделить массу пополам.
- В одну добавить свеклу, перемешать. В другую часть – нарезанный укроп, перемешать.
- Разобрать сельдь на филе.
- В багете сделать разрез вдоль, не прорезая его до самого конца. Удалить мякиш, оставляя стенки толщиной 1 см.
- Нанести на багет равномерным слоем свекольную массу, сверху – белую сырную массу с укропом.
- Украсить мелко порезанным луком. На другую часть багета положить филе рыбы. Сверху – корнишоны.
- Накрыть второй частью багета и плотно прижать. Завернуть в пленку и отправить в холодильник минимум на 3 часа.
Картофельные крокеты с курицей
Ингредиенты:
- 500 г картофеля;
- по 1 ч. л. соли, изюма;
- 1 луковица;
- 1 вареное яйцо;
- 400 г отварного мяса птицы без кожи и костей;
- 1 ст. л. сливочного масла;
- 1 ч. л. нарубленной зелени петрушки;
- 1/4 ч. л. сушеного тимьяна;
- 1 ст. л. мясного бульона;
- 1 желток;
- 2-3 ст. л. кукурузной муки.
Как приготовить:
- Картофель очистить, разрезать на четвертинки, варить 25-30 минут в подсоленной воде.
- Лук, яйцо и мясо птицы мелко порезать. Изюм сполоснуть под теплой водой, обсушить.
- На разогретом сливочном масле пожарить лук до прозрачности, добавить зелень петрушки, тимьян, изюм и мясной бульон, перемешать, добавить рубленые яйца и мясо птицы, снять с огня, дать остыть.
- Картофель размять, предварительно слив воду, добавить желток, перемешать и также дать остыть. В сотейнике разогреть масло для жарки.
- Смоченными холодной водой руками сделать из мясного фарша шарики размером с небольшой грецкий орех и облепить их картофельным пюре.
- Картофельные крокеты обвалять в кукурузной муке и со всех сторон подрумянить их в горячем растительном масле.
- Подавать картофельные крокеты горячими вместе со сметаной или вашим любимым соусом. Б
Фаршированные шампиньоны с орехами и клюквой
Ингредиенты:
- 450 г шампиньоны;
- 50 г грецкие орехи;
- 2 зуб чеснока;
- 100 г лука-шалота;
- 2 ч. л. розмарина;
- 1/4 ч. л. тимьяна;
- 50 г сушеной клюквы;
- 1 ч. л. винного уксуса;
- соль, перец, петрушка – по вкусу.
Как приготовить:
- Разогрейте духовку до 200 градусов. Большой противень застелите бумагой для выпекания.
- Шампиньоны помойте и удалите ножки.
- В кухонный комбайн или в чашу блендера положите 1 стакан грецких орехов, измельчите в крошку.
- Нагрейте большой сотейник на среднем огне и добавьте немного оливкового масла, измельченные грецкие орехи, мелко нарезанный лук-шалот, розмарин и тимьян. Посолите, поперчите. Готовьте 5-7 минут, помешивая.
- Снимите с огня, добавьте клюкву и винный уксус. Посолите, поперчите.
- Грибы нафаршируйте получившейся смесью, посыпьте грецкими орехами.
- Запекайте 15-20 минут. Украсьте блюдо рубленой петрушкой.
Утиный паштет в слоеном тесте
Ингредиенты:
- 1/2 утиной грудки с кожей;
- 60 г свиного фарша;
- 30 г белого хлеба;
- 70 мл молока;
- 1 луковица-шалот;
- 1 желток (+ 1 для смазывания);
- слоеное тесто;
- петрушка, черный перец, соль.
Как приготовить:
- Нарежьте хлеб небольшими кубиками и залейте молоком. Разморозьте слоеное тесто.
- Помойте утиную грудку под холодной водой, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте кусочками.
- Измельчите в мясорубке утиное мясо, свиной фарш и хлеб, замоченный в молоке. Оставшееся на дне миски молоко также влить в фарш.
- Мелко нарубите луковицу-шалот и несколько веточек петрушки. Добавьте в фарш рубленый лук, петрушку, желток, черный перец, соль и тщательно вымесите.
- Возьмите вашу любимую чашку (около 150 мл), слегка присыпьте мукой. Отрежьте от размороженного теста широкую полоску. Такого размера, чтобы она легко вместилась в чашку, а свисающие края достигали 2-3 см. Выстелите чашку слоеным тестом.
- Ложкой выложите фарш в чашку с тестом. Смажьте края теста желтком и плотно закройте.
- Накройте чашку одной рукой, а другой – переверните чашку так, чтобы слоеный "пирожок" остался у вас на руке. В таком положении, не переворачивая обратно, уложите слоеный "пирожок" на предварительно застеленный пергаментом противень.
- Смажьте "пирожок" желтком. Толстенькой трубочкой проколите центр "пирожка", чтобы при выпекании из "пирожка" выходил пар.
- Для красоты можно сделать еще и крышечку к "пирожку": рюмкой вырежьте из оставшегося теста кружок. Также проколите центр кружка трубочкой и уложите на "пирожок".
- Выпекайте утиный паштет в слоеном тесте 20-25 минут при температуре 180 градусов.
Мясные рулетики с черносливом и грибным соусом
Ингредиенты:
- 150 г чернослива;
- 3 куриных филе;
- 300 г грибов;
- 2-3 ст. л. муки;
- 2-3 ст. л. оливкового масла;
- 1/2 стакана сметаны;
- 1 репчатый лук;
- соль, перец – по вкусу.
Как приготовить:
- Грибы почистить и отварить, затем нарезать крошечными ломтиками. Добавить к ним репчатый лук и сметану. Тушить около 10 минут на слабом огне.
- Чернослив залить кипятком. Куриное филе нарезать небольшими ломтиками и отбить. В каждый кусочек филе завернуть чернослив и зафиксировать рулетики с помощью зубочисток.
- Обвалять их в муке и жарить на оливковом масле в течение 10-15 минут. Когда они обжарились до румяной корочки, положить их в кастрюлю и залить грибным соусом.
- Тушить на слабом огне 20 минут.
- Блюдо лучше всего сочетается с картофельным пюре: приготовьте его, посыпьте укропом и обложите вокруг рулетами. Или отварите картофель в кожуре, очистите, разрежьте на крупные куски и полейте оливковым маслом с добавлением чеснока и зелени.