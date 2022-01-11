За растрату 4,5 млн грн, выделенных на детские учреждения, засудят семерых людей

Правоохранители разоблачили преступную схему, участники которой присвоили более 4,5 млн грн, выделенных на школы и садики Днепра.

Как сообщила пресс-служба Нацполиции, к преступной схеме причастны семь человек - руководители и владельцы коммерческих структур, в том числе и коммунального предприятия.

Фигуранты разработали четкий план действий, чтобы присвоить средства, выделенные Европейским банком реконструкции и развития.

Кредитные средства были предназначены для внедрения энергоэффективных мероприятий в школах и дошкольных детских заведениях Днепра, а именно – замена окон, ремонт кровли, утепление фасадов, замена теплооборудования.

"Работы выполнялись по завышенной стоимости, а материалы не соответствовали техническим нормам, указанным в тендерной документации. Некоторые материалы даже изготовлялись «кустовым» способом на местах проведения строительных работ. В результате было присвоено более 4,5 млн грн. Данный факт подтверждается и выводами экспертиз " , - говорится в сообщении.

В июле прошлого года на основании полученных доказательств следователи сообщили организатору и участникам организованной преступной группы о подозрении.

4 января обвинительные акты в отношении семи человек были направлены в суд.

Им инкриминируют совершение уголовных правонарушений с квалифицирующим признаком – в составе организованной преступной группы (ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением); ч. 1 ст. 366 (служебный подлог); ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК Украины).

За совершенное обвиняемым может грозить лишение свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.