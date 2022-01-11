За растрату 4,5 млн грн, выделенных на детские учреждения, засудят семерых людей

За растрату 4,5 млн грн, выделенных на детские учреждения, засудят семерых людей

Правоохранители разоблачили преступную схему, участники которой присвоили более 4,5 млн грн, выделенных на школы и садики Днепра.

Как сообщила пресс-служба Нацполиции, к преступной схеме причастны семь человек - руководители и владельцы коммерческих структур, в том числе и коммунального предприятия.

Фигуранты разработали четкий план действий, чтобы присвоить средства, выделенные Европейским банком реконструкции и развития.

Кредитные средства были предназначены для внедрения энергоэффективных мероприятий в школах и дошкольных детских заведениях Днепра, а именно – замена окон, ремонт кровли, утепление фасадов, замена теплооборудования.

"Работы выполнялись по завышенной стоимости, а материалы не соответствовали техническим нормам, указанным в тендерной документации. Некоторые материалы даже изготовлялись «кустовым» способом на местах проведения строительных работ. В результате было присвоено более 4,5 млн грн. Данный факт подтверждается и выводами экспертиз ", - говорится в сообщении.

В июле прошлого года на основании полученных доказательств следователи сообщили организатору и участникам организованной преступной группы о подозрении.

4 января обвинительные акты в отношении семи человек были направлены в суд.

Им инкриминируют совершение уголовных правонарушений с квалифицирующим признаком – в составе организованной преступной группы (ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением); ч. 1 ст. 366 (служебный подлог); ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК Украины).

За совершенное обвиняемым может грозить лишение свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

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