Депутат Европарламента резко ответил Лаврову на высказывания о НАТО
Бывший глава МИД Польши и действующий депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил, что Россия — это серийный насильник, сообщает Новое время.
Об этом он написал в Twitter в ответ на высказывания главы МИД России Сергея Лаврова в отношении НАТО.
"Раз и навсегда, на понятном вам языке. Мы не осиротели, потому что вы не были нашим отцом. Скорее серийным насильником. Именно поэтому по вам не скучают. А если попробуешь еще раз, получишь по яйцам", — написал он.
Накануне в Женеве прошли переговоры России и США по "гарантиям безопасности", они длились более семи часов.
Главным спикером от Вашингтона на переговорах выступила заместительница госсекретаря США Венди Шерман, а от Москвы — ее российский коллега, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин в саммите не участвовали.