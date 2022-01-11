Депутат Европарламента резко ответил Лаврову на высказывания о НАТО

Бывший глава МИД Польши и действующий депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил, что Россия — это серийный насильник, сообщает Новое время.

Об этом он написал в Twitter в ответ на высказывания главы МИД России Сергея Лаврова в отношении НАТО.

"Раз и навсегда, на понятном вам языке. Мы не осиротели, потому что вы не были нашим отцом. Скорее серийным насильником. Именно поэтому по вам не скучают. А если попробуешь еще раз, получишь по яйцам" , — написал он.

Get this, @RussianEmbassy, once and for all, in a language you can grasp. We were not orphaned by you because you were not our daddy. More of a serial rapist. Which is why you are not missed. And if you try it again, you'll get a kick in the balls. https://t.co/zZj3xWNLFb — Radek Sikorski MEP (@radeksikorski) January 10, 2022

Накануне в Женеве прошли переговоры России и США по "гарантиям безопасности", они длились более семи часов.

Главным спикером от Вашингтона на переговорах выступила заместительница госсекретаря США Венди Шерман, а от Москвы — ее российский коллега, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин в саммите не участвовали.